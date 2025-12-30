잉글랜드에서 '90+8분 결승골' 터트린 19세 한국인, '경기 MVP' & '최고 평점' 싹쓸이

[골닷컴] 김형중 기자 = 19세 공격수 양민혁이 추가시간 8분 극적인 결승골을 터트리며 포츠머스에 승리를 안겼다. 양민혁은 경기 최우수선수 선정은 물론 최고 평점을 기록하며 날아올랐다.

양민혁은 30일 새벽(한국시간) 영국 포츠머스의 프래턴 파크에서 열린 찰턴 애슬레틱과의 2025/26시즌 잉글랜드 챔피언십 24라운드 홈 경기에서 후반 추가시간 8분 결승골을 터트리며 팀 승리를 이끌었다.

교체 명단에 이름을 올리며 벤치에서 시작한 양민혁은 후반 19분 출전 기회를 잡았다. 스트라이커 하비 블래어 대신 그라운드를 밟았다. 전방에서 빈 공간을 찾아 들어가며 기회를 엿봤지만 동료들과 호흡이 아쉬웠다.

후반 24분 코너 쇼네시가 헤더 선제골을 터트린 포츠머스는 1-0 한 골 앞서며 승리를 가져가는 듯했다. 그러나 후반 추가시간 6분 찰턴의 하비 닙스에게 머리로 동점골을 허용하고 말았다. 모든 선수들이 그라운드에 털썩 주저 앉았다.

하지만 시간이 남았다. 포츠머스는 홈에서 마지막 공격에 임했다. 전방으로 길게 뿌린 볼을 프랭크 우메흐가 머리로 떨궜고 양민혁이 아크 부근에서 잡아 컨트롤한 뒤 오른발 강력한 슈팅을 때렸다. 양민혁의 발을 떠난 볼은 대각선으로 낮게 깔리며 골망을 세차게 흔들었다. 양민혁은 동료들과 얼싸 안으며 기뻐했고 홈 구장은 팬들의 함성 소리에 열광의 도가니가 되었다.

경기는 그대로 2-1 포츠머스의 승리로 끝났고 양민혁은 승리의 주인공이 되었다. 추가시간 포함 약 35분을 뛴 양민혁은 짧은 시간임에도 BBC 선정 경기 최우수선수에 선정되었고 양 팀 최고 평점인 8.72점을 받았다.

경기 후 포츠머스의 존 무시뉴 감독은 "20여년 동안 이런 축구를 본 적이 없다. 마지막에 정말 미쳤었다"라며 "득점 장면을 보지 못했다. 볼이 그물 안으로 들어가 있더라"고 말했다.

그만큼 양민혁의 슈팅은 전광석화 같았다. 2024시즌 K리그 강원FC 유니폼을 입고 자주 보여준 슈팅이었다. 수비 사이의 빈 공간을 찾아 강력한 오른발 슈팅으로 골키퍼가 손쓸 틈 없이 골문으로 빨려 들어갔다.

원 소속팀 토트넘 홋스퍼도 양민혁의 득점을 조명했다. 토트넘은 공식 채널을 통해 "양민혁의 다이내믹한 득점이 나왔고 포츠머스 소속 15경기에서 터진 3번째 골이었다. 이 승리로 포츠머스는 강등권을 탈출했다"라고 전했다.