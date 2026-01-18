'일본 한 판 붙자!' 이민성호 궤도 올랐다, 호주 꺾고 4강 진출…"한일전서 더 나은 경기력 보일 것"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 이민성호가 궤도에 올랐다. 조별리그 졸전을 잊고 6년 만의 우승에 도전한다.

이민성 감독이 이끄는 대한민국 U23 국가대표팀은 18일(이하 한국시간) 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티에서 열린 호주와 2026 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 8강전에서 백가온(부산아이파크)과 신민하(강원FC)의 연속골에 힘입어 2-1로 승리했다.

이번 승리로 준결승에 진출한 한국은 오는 20일 오후 8시 30분 같은 장소에서 일본과 결승 진출을 놓고 '운명의 한일전'을 벌인다.

한국은 C조 2위(3경기 1승 1무 1패·승점 4)에 오르며 어부지리로 8강에 진출했다. 실제로 우즈베키스탄과 3차전에서 0-2로 완패할 당시 3위 레바논(1승 2패·승점 3)이 같은 시간 4위 이란(2무 1패·승점 2)을 잡아준 덕을 봤다. 비판 여론 역시 극에 달했다.

다행히도 '우승 후보' 호주 상대로 증명에 성공했다. 한국은 전반 21분 백가온의 재치 있는 선제골로 앞서 나갔고, 후반 6분 루카 요바노비치(애들레이드 유나이티드)에게 동점골을 내줬으나 후반 43분 신민하의 극적인 헤더 결승골이 터지며 4강에 올랐다.

이민성 감독은 경기 후 기자회견을 통해 "모든 선수가 어려운 상황 속 버텨준 데 고맙게 생각한다. 호주의 뒷공간과 미드필드진에 강하게 압박하기로 한 게 잘 맞아떨어졌다. 실점 후에도 흔들리는 모습이 있었지만 개선돼 역전으로 이어졌고, 승리할 수 있었다. 선수들이 자랑스럽다"고 밝혔다.

경기 내용에 대해서는 "선수들이 득점하고 지키겠다는 의지가 컸다. 너무 내려선 탓에 수비 실수가 있었던 건 아쉬웠지만 이후 잘 만회했고, 볼을 소유하며 세트피스 상황에서 득점할 수 있었다. 좋은 기회를 살리지 못한 건 아쉽지만 그렇게 성장해 나가는 것이다. 준결승전에는 더 나은 경기력을 보일 수 있도록 잘 준비하겠다"고 설명했다.