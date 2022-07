이케르 브라보: 바르셀로나가 놓쳐버린 No. 9 스트라이커

For more on the world's best young ballers, follow NXGN on Instagram, Twitter and TikTok.

라 마시아는 유스 레벨에서 매 경기 골을 기록하는 훌륭한 공격수들을 많이 배출하지 못했다. 몸집이 작은 미드필더와 플레이메이킹이 가능한 공격수의 배출은 꾸준했으나 엘리트 수준의 스트라이커 배출은 매우 드물었다.

그래서 바르셀로나는 2021년 여름 이케르 브라보와의 재계약을 추진하던 당시, 그를 반드시 잔류시켜야 한다는 것을 깨달았다.

그러나 최근 몇 년 동안 바르셀로나에서 일어난 일들과 같이 바르셀로나는 브라보를 잔류시키는데 실패했다.

그로부터 1년 후, 브라보는 바이어 04 레버쿠젠에서의 데뷔 시즌을 돌아볼 수 있었다. 브라보는 분데스리가에서 프로 데뷔전을 치렀고 1군과 프리 시즌을 함께 보내며 갚은 인상을 남겼다.

바르셀로나는 지난 몇 시즌 동안 유스 출신 선수들에 대한 의존도가 높아졌음에도 불구하고, 브라보에게 1군으로 향하는 길은 없어 보였다. 결국 그는 바르셀로나를 떠나기로 결정했다.

브라보와 그의 가족은 5살 때부터 소속되어 있던 구단에 머물기를 기대하며 협상에 임했으나 바르셀로나는 협상에서 경제적인 부분에 초점을 뒀다.

요즘의 많은 젊은 유망주들처럼 브라보는 독일 축구가 그가 원하는 길을 제공할 수 있다는 것을 깨달았고, 그는 즉시 이적을 결정했다.

브라보는 1군 경기에 두 차례(한 번은 리그, 한 번은 DFB-포칼) 출전했는데, 이는 그가 17번의 공식 유스 경기에서 10골을 득점한 것에 대한 보상이었다.

레버쿠젠의 수석 코치인 알베르토 엔키나스는 “브라보를 이번 시즌에 데뷔시킬 계획은 없었다”라면서 “이제 브라보는 우리와 함께 프리시즌을 시작하고 공식적으로 선수단에 합류할 것이다. 그는 1군과 친해지는 것이 좋을 것이다”라고 GOAL에 말했다.

이어 “브라보는 선수로서의 면모가 상당히 완벽하다”라면서 “그는 단순히 골 스코어러가 아니다. 물론 페널티 에어리어에서의 마무리 능력과 움직임이 훌륭하다. 하지만 바르셀로나에서 축구를 한 덕에 그는 또 한 명의 미드필더로서 점유율을 회복하기 위해 더 깊은 곳에서 플레이할 수 있다”라고 덧붙였다.

브라보는 베이 아레나에서 좋은 출발을 했음에도 그의 득점 기록은 바르셀로나 때보다 다소 적은 것을 알 수 있다. 이는 엔키나스에게 전혀 놀라운 일이 아니다.

엔키나스는 “나는 브라보가 바르셀로나의 주역이었던 때의 기억을 갖고 있다. 경기가 잘 풀리지 않을 때, 그는 항상 공을 요청했고 혼자서 공격을 풀어가려 했다”라고 회상했다.

이어 “올해 브라보는 더 많은 정신적인 기복을 겪었을 테지만 그건 당연한 일이다. 그는 17세이며 그의 인생에서 중요한 변화를 맞았다. 집을 떠나 새로운 나라, 새로운 언어, 다른 문화를 경험한 데 이어 플레이 스타일도 다르다. 브라보가 고통받는 것은 당연하다”라고 말했다.

“바르셀로나에서 브라보는 팀이 점유율을 갖고 있었기 때문에 더 우세했다. 하지만 그의 레버쿠젠에서의 전반적인 발전은 긍정적이다. 레버쿠젠은 브라보를 더 나은 선수로 만들었다. 코칭스태프들은 그를 바르셀로나와는 다른 상황에 놓이게 했고 때때로 그를 불편하게 만들었는데 이는 그가 새로운 경기 상황을 통해 무언가 배울 수 있도록 해줬다”라고 설명했다.

브라보는 스페인 대표팀의 최전선을 책임졌고 최근 열린 U-17 유럽 축구 선수권 대회에서 자신의 새로운 기량을 맘껏 뽐냈다.

브라보는 이스라엘에서 열린 이 대회에서 터키와의 개막전에서 멋진 발리슛으로 골을 넣은 것을 포함해 3경기에서 2골을 넣었다.

스페인 U-17 대표팀의 훌렌 게레로 감독은 “브라보는 골 결정력을 갖고 있을 뿐 아니라 경기의 연속성에 영향을 주는 선수다. 그는 라인 사이를 잘 오가는 강한 선수이며 공을 잘 지키고 빠르게 플레이한다. 그는 우리에게 많은 것을 줄 수 있는 선수다. 우리는 물론 팀도 이를 알고 있다”라고 GOAL에게 말했다.

바르셀로나도 그의 장점을 알고 있었지만 그들의 진귀한 다이아몬드 중 하나를 설득할 수 없었다. 이케르 브라보와 같은 선수는 한동안 카탈루냐에 등장하지 않을 지도 모른다.