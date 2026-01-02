[이정효 취임현장] '삼성맨' 이정효 감독 "휴대폰 삼성 갤럭시로 바꾸겠다"... "목표는 올 시즌 개막전"

[골닷컴, 수원] 김형중 기자 = K리그 최고 전술가 이정효 감독(51)이 수원삼성블루윙즈 축구단에 정식 취임했다. 이정효 감독은 2일 수원삼성의 제11대 감독으로 공식 취임했다.

수원 구단은 2일 오후 2시 수원시 권선구에 위치한 도이치오토월드에서 이정효 감독 취임 기자회견을 열었다. 지난 24일 이정효 감독 선임이 공식 발표된 뒤, 이날 기자회견이 첫 공식 석상이었다.

2022시즌 광주FC의 지휘봉을 잡은 이정효 감독은 그해 K리그2 우승을 차지하며 K리그1 승격을 이끌었고, 2023시즌 돌풍을 일으키며 1부 리그 3위를 차지했다. 2024시즌에는 9위에 머물렀지만 2024/25시즌 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그에서 8강에 진출하며 지도력을 뽐냈다. 2025시즌 K리그1에서는 열악한 지원 속에서도 7위에 오르며 유종의 미를 거뒀다.

2026시즌 함께 할 코칭스태프와 함께 소개 받은 이정효 감독은 회색 정장 차림으로 기자회견장에 모습을 드러냈다. 이어 강우영 대표이사로부터 새 시즌 유니폼을 전달 받았고, 후원사인 도이치모터스로부터 BMW의 X5 차량도 전달 받았다.

이정효 감독은 "역사와 전통을 가진 수원삼성에서 저를 선택해 주셔서 큰 영광으로 생각한다"라며 소감을 밝혔다. 이어 "이 취임식 자리에서 감명을 받았다. 준비하시는 구단 프런트 분들에게 고마움 전하고 싶다. 제가 모시고 있는 코치 선생님들 이름을 하나하나 호명해주신 것에 대해 감사의 인사를 전한다. 저보다도 스태프 분들을 따뜻하게 맞이해주신 강우영 대표님이 계시기 때문에 수원에 왔다. 그만큼 구단이 원하는 큰 목표와 꿈을 이룰 수 있도록 최선을 다해 노력하겠다"라고 각오를 전했다.

수원 구단이 보여준 진정성에 대해선 "오늘 행사 때 코치 선생님들의 이름을 한 분 한 분 호명해주시는 것이 우리 선생님들에 대한 존중이다. 강우영 대표님이 저를 얼마나 원하시는지 얼마나 따뜻하게 맞이해주셨는지 말로 표현하기 어렵다. 감동 받을 수밖에 없을 정도로 존중해주셔서 마음이 움직였다"라고 말했다.

이하 이정효 감독의 일문일답.

Q. 취임 소감과 각오

역사와 전통을 가진 수원삼성에서 저를 선택해 주셔서 큰 영광으로 생각한다"라며 소감을 밝혔다. 이어 "이 취임식 자리에서 감명을 받았다. 준비하시는 구단 프런트 분들에게 고마움 전하고 싶다. 제가 모시고 있는 코치 선생님들 이름을 하나하나 호명해주신 것에 대해 감사의 인사를 전한다. 저보다도 스태프 분들을 따뜻하게 맞이해주신 강우영 대표님이 계시기 때문에 수원에 왔다. 그만큼 구단이 원하는 큰 목표와 꿈을 이룰 수 있도록 최선을 다해 노력하겠다.

Q. 지금까지 봐왔던 수원은 어떤 팀이고 장단점을 분석한다면?

솔직히 얘기하면 잘 보지 못했다. 제가 처해있는 현 상황에 대해서 제가 하고자 하는 축구에 대해서 너무나도 바빴기 때문에 볼 겨를이 없었다. 하지만 12월 3일과 7일 경기는 유심히 봤다. 축구적인 이야기는 하고 싶지 않다. 인상적인 장면이 있다. 실점 후 공격을 어떻게 풀어가는지 운영에 대해서 본 것보다 선수들의 마인드, 프로의식이 저와 다른 것 같다. 그런 부분을 미팅과 소통 통해 바꿔놓고 싶다. 프로의식, 생활 태도, 훈련 태도, 서포터와 팬들을 대하는 방법에 대해 생각 많이 했다. 다른 부분은 말씀드리기가 어렵다.

Q. 구단 진정성 반해 수락했다고 했는데 구체적인 어떤 포인트인가?

오늘 구단 프런트 분들께서 행사를 진행하시는 걸 보면 잘 아실 것이다. 코치님들 한 분 한 분 호명하시고 우리 스태프 선생님들에 대한 존중이었다. 강우영 대표님이 저를 얼마나 원하시는지 얼마나 따뜻하게 맞이해주셨는지 말로 표현하기 어렵다. 감동 받을 수밖에 없을 정도로 존중해주셔서 마음이 움직였다. 제가 어떤 문구 하나를 읽었는데 '비즈니스에서 성공하려면 감정이 들어가면 안 되지만, 스포츠는 사람이 하는 것이기 때문에 감정이 들어가야 한다'고 하더라. 팀에 얼마나 예의를 표하셨는지 그런 게 수원을 택한 이유다.

Q. 선수단에 한 첫 마디?

우리라는 표현을 썼다. 우리는 하나라고 했고 축구에 대한 이야기를 짧게 했다. 하나가 되어서 골을 넣는 방법, 실점하지 않기 위해 막는 방법은 결국 우리가 하나가 되어서 만들어야 한다고 했다. 아침에 만났을 때 인사하는 방법에 대해 이야기했다. 얼굴 보고 손 인사를 하는 것이다. 여기에 많은 게 담겨 있다. 얼굴 보면서 밤에 잘 잤는지 얼굴이 안 좋아보이면 무슨 일이 있는지 컨디션이 어떤지 아는 게 뜻깊은 일이다. 변하지 않을 것이다.

Q. 2부 리그 선택은 큰 도전인데, 명문 구단 제치고 수원 택한 이유? 구단 수뇌부로부터 명가 재건 의지 확인?

1부와 2부는 중요하지 않다. 이정효를 원하고 캐릭터를 존중해줬기 때문이다. (다른 팀은) 제 축구와 이정효가 어떤 사람인지는 크게 관심이 없어 보였다. (수원은) 선입견 없이 이정효란 캐릭터를 원했기 때문에 여기 왔다. 제가 얼마나 좋은 성과를 내고 어떤 축구를 하는지 보여준다면 투자는 따라올 거라 생각한다. 현재도 영입하고 있다. 충분히 우리 박평식 실장님과 서영진 팀장님께서 많이 도와주고 계신다. 선수 영입도 제가 쉽게 할 수 있도록 최대한 배려해주신다. 목표가 상당히 크다. 부담을 느끼기 보다 저도 목표에 부합하기 위해 신나게 해보겠다.

Q. 공식 발표 후 열흘 정도 어떻게 보냈나?

전화기를 많이 들고 있었다. 컴퓨터로 일을 많이 했다. 영입 구상이나 가상 스쿼드를 짜느라 코칭스태프 팀과 매일 소통했다. 박평식 실장님과 서영진 팀장님과 매일 일했다. 바쁘게 살았다. 당연한 거다. 지금 바빠야 나중에 좋을 것 같다.

Q. 지원을 많이 해주는 팀에 왔는데 전술의 완성도나 디테일이 어떻게 달라질까?

선수가 좋고 나쁘고는 연연하지 않는다. 아무래도 보는 팬들 입장에서 좀 더 퀄리티가 높은 축구를 볼 수 있다는 게 차이점이라면 차이점이다. 제가 무리하게 원하진 않는다. 구단과 소통해서 영입할 수 있는 부분만 하고 안 되는 건 안 한다. 기존에 어린 선수들 중에도 좋은 재목이 있다. 어린 선수들을 성장시키기 위해선 경기 나가기 보다 훈련이 중요하다. 질 좋은 훈련을 위해선 퀄리티 있는 선수가 필요하다. 어느 정도 됐다고 본다. 어린 선수들이 성장하는데 도움 될 것이다.

Q. 구체적인 목표?

K리그2도 그렇고 K리그1도 그렇고 당연히 많은 팀들의 목표는 같다. 그걸 위해서 우승하기 위해서 뭐가 중요한지 대해서 잘 모르시는 분들이 있다. 목표가 우승이다 승격이다, 승격 후에 챔피언스리그 나가서 우승이다 등 거창하게 말하진 않겠다. 과정이 중요하다. 과정이 좋다면 우승이든 챔피언스리그 나가든 클럽 월드컵을 나가든 훈련이 중요하다. 제 목표라고 하면 올 시즌 개막전이다.

Q. 큰 목표를 가기 위한 시간 계획이 있나? 리버풀 클롭 감독은 좀 오래 걸렸는데

당연히 플랜을 짰다. 제가 팀과 이야기했을 때 시간이 좀 걸리더라도 좀 돌아간다고 생각한다. 하지만 그 목표를 위해서 끊임없이 노력하고 선수들이 성장하고 저 또한 성장하고 팀도 성장하고 그런 것에 초점을 더 맞춰서 나아가고 싶다. 그리고 수원삼성이라는 구단과 팀을 큰 무대에, 저라는 감독과 스태프들에게 좋은 경험을 해주기 위해서라도 시간이 좀 걸리겠지만 차근차근 나아가겠다.

Q. 광주 취임 이정효와 지금 이정효는 어떻게 다른가?

처음 감독했을 때는 오늘처럼 많은 기자분들이 오지 않았다. 취임식도 없었다. 관심도 이렇게 많지 않았다. 4년 후지만 지금은 많은 관심을 받고 있다. 제가 하는 축구, 제가 하는 말에 관심을 보여주신다. 저한테 보여주시는 관심과 집중을 경기 뛰는 선수들에게 갈 수 있도록 그 부분에 대해서 계속 생각하고 있다.

Q. 기대감이 큰데 부담감 느끼나?

부담은 되지 않는다. 개막전 위해서 어떻게 축구를 할지 어떻게 준비할지 경기장에 찾아와주시는 팬들을 어떻게 만족시킬지 그게 머릿속에 있기 때문에 부담 가질 시간도 없다. 그냥 그런 부담감이 좋다. 수원삼성의 팬덤이 K리그에서 가장 크다. 이분들을 제 편, 저희 팀 편으로 만들지 초점을 맞추고 있다. 부담감 단어는 머릿속에 없다.

Q. 선수들과 한 말?

오늘 처음 만나서 축구적으로 어떻게 하겠다는 말은 안 했다. 매일 훈련하면서 천천히 서로를 알아가자고 했다.

Q. 수원삼성 팬들 보고 느낀 점?

제가 작년 시즌에 제 와이프가 수원삼성 서포터들이 응원하는 모습을 보고 싶다고 해서 경기장에 찾아간 적이 있다. 열정이 정말 넘친다. 그런 분들을 만족시켜야 한다. 팬들이 경기장에 오셔서 저희 축구를 보고 퍼포먼스를 보시게 된다. 많은 응원과 질타가 따를 것이다. 응원하시던지 질타하시던지 저희 축구를 보시고 돌아가시면 좋겠다.

Q. 창단 30주년 선물 같은데 팬들과 함께 할 승리 세레머니 있나?

딱히 생각한 건 없다. 문득 이런 생각이 든다. 경기장을 꽉 채워주시면 좋을 것 같다. 그 어떤 세레머니 보다도 좋을 것 같다.

Q. 청백적 우산을 같이 돌릴 것인가?

돌릴 시간을 제게 주고 싶진 않다. 경기에 더 집중할 수 있도록 해주시면 좋겠다.

Q. 광주 있을 때 광주다움이란 단어가 재정의 됐는데 수원다움은 어떨까?

늘 해왔던 대로 제가 했던 축구를 그대로 할 생각이다. 이번에 영국 갔다 와서 경기를 보고 느낀 점이 있다. 그런 부분에 있어서 좀 더 업그레이드 해서 선수들이 더 빠르게 성장할 수 있는 방법을 찾아서 선수들하고 소통하면서 축구를 한다면 그 전 축구보다 박진감이 넘치지 않을까 싶다.

Q. 코칭스태프 팀을 데리고 온 이유와 역할

2022년 처음 감독 시작했을 때 미래가 정해지지 않은 초보 감독을 위해서 흔쾌히 함께 해줬던 분들이다. 정말 힘들게 시즌을 보낸 분들을 다시 또 수원삼성으로 같이 오게 된 이유는 단 하나다. 그분들이 없었으면 제가 지금 이 자리에 없을 것이다. 그분들과 동행한 이유는 어느 팀을 맡더라도 최고의 팀을 만들 수 있다는 자신감이 있다. 각자의 역할을 너무나 잘 안다. 어떤 역할, 계획, 목표를 충분히 해낼 수 있는 분들이다. 수원삼성에 와서도 경험, 시스템 등 충분한 데이터가 쌓였기 때문에 제가 하는 축구를 바로 구현할 수 있는 분들이다.

Q. MBTI는?

INTJ이다.

Q. 본인에게 당부하고 싶은 말

작년 코리아컵 결승 직후 친구인 이광용 아나운서에게 축구에만 집중하고 싶다고 했다. 축구 외적인 환경적인 부분에 쓸데없는 에너지를 쏟고 싶지 않다. 앞으로 환경적인 것에 에너지 쏟지 말자고 약속했다. 어떻게든 지키려고 한다. 축구에만 몰두하겠다. 말 나온 김에 기분 나쁘지 않게 들어주셨으면 좋겠다. 오늘 이후 전 축구에만 집중해야 한다. 팬들을 위해서 좋은 축구를 해야한다. 기자분들이 연락주셨을 때 답하지 못해도 이해 부탁드린다.

Q. 승격 라이벌

그 질문이 나올 것 같아서 준비해왔다. 큰 라이벌은 팬들과 서포터분들이다. 한편으로는 많이 오셔서 응원해주시는데 한편으로는 부담감이다. 전 좋다. 신나고 좋은데 선수들은 좀 부담감이 있다고 들었다. 그걸 이겨내는 게 선수들에겐 라이벌이다.

Q. 비주류의 대명사, 비주류의 희망이었는데 이제 주류인가? 제2의 이정효를 위한 책임감?

책임감보다는 사명감이다. 지금도 제가 안 되기만 바라는 분들이 많다. 광주에 있었고 기업구단 수원이라는 명가에 왔기 때문에 아마 더 따가운 시선으로 볼 거라고 생각한다. 계속 그렇게 보면 좋겠다. 그래야 제가 하나하나 무너뜨리면서 깨부수면서 전진하는 제 자신을 보며 동기부여가 될 것 같다. 깨부수며 앞으로 나아가는 많은 아마추어 지도자분들, 많은 능력있는 분들이 꿈을 키웠으면 좋겠다. 이런 말씀을 드리고 싶다. 노력은 누구나 한다. 그러나 힘들 때 버티는 사람은 못 이긴다. 버티고 버티면 기회가 찾아온다. 그러니깐 버티셔라.

Q. 광주에서 사우디 기억이 있는데 이 팀에 있으면서 서아시아 팀을 꺾는 그림도 그리나?

당연히 그리고 있다. 제수스 감독을 다시 만나고 싶다. 알힐랄 경기에서 7-0으로 졌지만 선수들은 벽을 느꼈을 것이다. 저도 당시에는 벽을 느꼈다. 하지만 경기를 리뷰하고 계속 보면서 든 생각이 있다. 벽 너머에는 뭐가 있을까? 벽 너머에 다가가고 싶다. 계속 축구에 대해서 시즌 후에도 영국 가서 방법을 찾고 있다. 이번에도 잘 보고 왔고 어느정도 방법을 찾았다. 끊임없이 버티고 노력하면 저에게도 기회가 올 거다.

Q. 영국 가서 보고 온 경기는?

첼시-에버턴, 크팰-맨시티, 제일 재미없는 토트넘-리버풀 경기를 봤다.

Q. 전지훈련 때 생각하는 목표? 수원에서 어떤 팀 만들고 싶나?

어떤 팀을 어떻게 만든다기 보다, 똑같은 얘길 하지만 과정이 얼마나 힘들고 중요한지 선수들에게 계속 주입시키면서 나아갈 것이다. 결과만 생각하면 선수들이 나태해지고 안주할 수 있다. 과정, 훈련 태도, 훈련 과정을 좀 더 중요하게 생각하도록 만들겠다.

Q. 간절한 선수는 잘 따라오는데 경험 많은 선수들과는 아직 물음표라는 얘기도 있는데

이렇게 표현하면 어떨까? 공부 잘 하는 학생은 알아서 잘 한다. 공부하는 방법을 가르쳐주면 알아서 잘 한다. 축구도 똑같다. 뛰어나고 이름 있는 선수들은 방법 가르쳐주면 잘 한다. 잘 할 수 있게끔 계속 방법을 가르쳐주면 된다.

Q. 오전 선수들 대면식 분위기와 첫인상?

죄송한데 제가 그거까지 챙기진 못했다. 제가 느끼기엔 선수들이 기대를 하고 있는 것 같다. 왜 기대하는지 잘 모르겠다. 기대한만큼 제가 잘 준비하면 될 것 같다. 저도 선수들에게 많이 기대한다. (걱정의 눈빛은 없었나?) 그런 것도 있는 거 같다. 저에 대해 얘기 들었을 거다. 두려워하는 선수도 있을 거 같고 기대하는 선수도 있을 거다. 성장을 위해 도움받을 수 있겠다고 생각하는 선수도 있을 것이다.

Q. 밝힐 수 있는 선수 영입 있나? 어떤 포지션?

구단을 통해 선수 이적 관련 영입에 대해 이야기할 것이다. 찾는 선수는 멀티 능력이 있는 선수다. 찾고 있는 포지션은 센터백, 골키퍼, 윙포워드들을 보면서 공격형 미드필더까지 소화할 수 있는 선수를 보고 있다.

Q. 어록이 많은데 올 시즌 목표를 한자성어나 관용어로 표현해준다면?

제가 제일 좋아하는 사자성어다. 여기 오기 전에 와이프가 했던 말이다. 저를 항상 컨트롤 하는 분이다. 이청득심. 많이 들어서 마음을 얻는다고 한다. 이 사자성어가 제 밝은 빛을 보여줄 것이다. 이청득심이라고 말하고 싶다.

Q. 프리미어리그에서 어떤 감독의 어떤 포인트가 인상적이었나?

경기를 보러 가면서 항상 자기 경기 철학이 뚜렷한 감독을 좋아한다. 현재 프리미어리그에서 수비적인 부분에 있어 트렌드가 하나 있다. 저만 알고 있겠다. 첼시 경기를 유심히 봤다. 또 마침 색깔도 비슷했다. 첼시가 구현하는 플레이를 제가 어디까지 수원선수들에게 요구할 것인지... 예를 들어 1에서 5라면 첼시는 5다. 수원은 4까지 할 수 있을 것 같다고 판단이 돼서 거기까지 만들어보려고 한다.

Q. 오늘은 참 차분해서 뜻밖이다. 이정효 감독에게 축구는 무엇이고 수원에서 축구로 어떤 메시지 전하고 싶나?

제가 감독하는 이유는 제가 선수 때 이름을 날리지 못했다. 근데 못하지도 않았다. 2%, 5%, 10% 부족한 선수였다. 제가 지도하는 선수들에게 2%, 5%, 10% 채워주고 싶다. 은퇴 후에 저보다 한발이라도 앞서서 출발하도록 만들고 싶다. 방어적인 인생보다는 도전적인 인생을 살고 싶은 마음이다. 그게 제 축구에 담겨있다. 저는 선수가 실수해도 괜찮다. 실수해도 경험에 의해 성장한다. 실수를 권장하는 것이 좋다고 생각한다. 반대로 특히 유소년 선수들과 지도자분들 보면, 실수에 대해 너무 과민하게 반응해서 선수들이 도전하지 않는다. 사회도 마찬가지다. 도전하지 않고 방어적인 태도를 취하라고 하는데 저는 제 축구로서 실패를 두려워하지 않는 사회가 되면 좋겠다.

Q. 선수 대하는 태도가 실수 권장하는 것이 상충되기도 하는데?

한 경기를 위해 일주일을 준비한다. 분석팀, 세트피스 준비하는 팀, 치료하는 의무팀, 피지컬 선생님, 저는 상대를 어떻게 무너뜨리고 막을지 준비한다. 경기장에서는 충분히 연습된 상태에서 경기한다. 그렇게 하면 되는데 자신감 없이 하는 모습을 보이면 제가 엄청 불같이 화를 낸다. 그만큼 준비하는데 있어 시간과 노력을 투자했기 때문에 그런 모습이 마음에 들지 않으면 경기장에서 나온다. 과할 때도 있다. 능력있는 지도자가 되려면 그런 부분도 컨트롤 해야 한다고 생각한다.

Q. 삼성이 아닌 아이폰 유저인데?

당연히 바꿔야 된다고 생각한다. 저부터라도 홍보를 해야 그룹에서도 많은 투자를 할 거라 생각한다. 우리가 잘한다면 많은 투자를 이끌어낸다고 생각한다.