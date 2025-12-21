이렇게 안 풀릴 수가 있나…리버풀 정말 망했다, 골 넣고 쓰러진 이사크 심각한 부상 우려

[골닷컴] 이정빈 기자 = 토트넘전 득점 후 쓰러진 알렉산데르 이사크(리버풀)가 장기간 이탈할 가능성이 떠올랐다.

‘디 애슬레틱’, ‘스카이 스포츠’ 등 복수 매체는 22일(한국 시각) “이사크가 토트넘과 경기 도중 다리에 심각한 부상을 입었을 가능성이 떠올랐다”고 일제히 보도했다.

이사크는 21일 토트넘 훗스퍼 스타디움에서 열린 2025-26시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 17라운드 토트넘과 원정 경기에서 후반 11분 경기 선제골을 넣었다. 그런데 이사크가 슈팅하는 과정에서 미키 판 더 펜의 태클에 왼쪽 다리를 다쳤다. 판 더 펜의 두 다리 사이에 이사크의 왼쪽 다리가 끼었다.

득점했음에도 이사크의 표정에는 고통이 가득했다. 동료들도 득점을 기뻐하기보다 이사크의 상태를 걱정했다. 리버풀 주치의가 들어와 이사크의 상태를 확인했는데, 곧바로 교체가 결정됐다. 이사크는 리버풀 주치의의 도움을 받은 채 경기장을 빠져나갔다.

경기는 리버풀이 2-1로 승리했지만, 전혀 달갑지 않은 하루였다. 리버풀은 곧 자기공명영상(MRI) 검사를 진행할 계획이다. 아직 명확한 부상 정도가 나오지 않았지만, 좋지 않은 결과가 나올지 우려하고 있다. 장기 부상을 피하기는 어려워 보인다.

‘디 애슬레틱’은 “이사크는 아직 MRI 검사를 받지 않아 정확한 부상 상태를 파악하지 못했다”며 “리버풀은 그의 다리 부상 정도와 관련해 걱정하고 있다”고 전했다. 다행인 건 전방 십자인대 파열 부상보다는 발목 쪽 부상이 예상된다.

스웨덴 국가대표인 이사크는 리버풀이 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 이적료 기록을 경신하고 데려온 최전방 공격수다. 뉴캐슬에서 뛰었던 그는 지난 두 시즌 연속으로 EPL 20골 고지를 넘었다. 이에 리버풀이 1억 2,500만 파운드(약 2,475억 원)를 지출해 이사크를 품에 안았다.

그러나 이사크는 지난여름 제대로 프리시즌을 보내지 못한 터라, 출발이 좋지 않았다. 이달 들어서 조금씩 감각을 끌어 올리고 있었는데, 이번 부상으로 한동안 경기에 나서지 못할 전망이다.