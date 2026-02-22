이럴 수가! 손흥민, 1도움→메시 상대 '완승'에도 분노 폭발…'75673명 입장' LAFC는 역대 관중 2위 등극

[골닷컴] 배웅기 기자 = 손흥민(33·로스앤젤레스 FC)이 '축구의 신' 리오넬 메시(38·인터 마이애미) 상대로 완승을 거뒀음에도 불구하고 환히 웃지 못했다.

로스앤젤레스(LA) FC는 22일(한국시간) 미국 LA의 LA 메모리얼 콜리세움에서 열린 마이애미와 2026 메이저리그사커(MLS) 1라운드 개막전에서 다비드 마르티네스, 드니 부앙가, 나탄 오르다스의 연속골에 힘입어 3-0으로 승리하며 새로운 시즌의 시작을 알렸다.

이날 손흥민은 4-3-3 포메이션의 최전방 공격수로 선발 출전했고, 공격진에서 마르티네스·부앙가와 호흡을 맞췄다. 손흥민은 전반 38분 전방에서 볼을 잡은 뒤 문전으로 쇄도하는 마르티네스에게 패스했고, 마르티네스가 지체 없는 왼발 슛으로 마무리에 성공하며 도움을 적립했다.

반면 풀타임을 소화하며 고군분투한 메시는 LAFC의 밀집 수비에 좀처럼 해답을 찾지 못했다. 하비에르 마스체라노 마이애미 감독은 후반 타데오 아옌데·루이스 수아레스 등을 투입하며 득점을 노렸으나 끝내 LAFC 골문을 열지 못했고, 오히려 부앙가와 오르다스에게 추가골을 내주며 0-3으로 무릎을 꿇었다.

손흥민은 전 세계가 주목하는 '빅 매치'에서 완승을 거뒀으나 아쉬운 표정을 지우지 못했다. 손흥민은 후반 43분 오르다스와 교체됐는데, 다소 이해하기 어렵다는 듯 인상을 찌푸렸다. 세간의 관심을 모은 메시와 유니폼 교환은 부앙가의 몫으로 돌아갔다. 손흥민은 경기 중 막시밀리아노 팔콘에게 유니폼 교환을 부탁받는 모습이 포착됐다.

축구 통계 매체 'FotMob'에 따르면 손흥민은 1도움을 비롯해 패스 성공률 86%(25/29), 찬스 메이킹 3회, 볼 회수 3회, 지상 경합 성공 3회, 슈팅 2회, 드리블 성공 2회, 파이널 서드 패스 2회 등을 기록하며 공수에서 번뜩이는 모습을 보였다. 평점은 8.2로 양 팀 통틀어 3위에 해당하는 수치다.

한편 LAFC는 무려 7만 5,673명의 관중을 유치하며 MLS 역대 관중 2위에 등극했다. 1위는 지난 2023년 7월 미국 LA의 로즈 볼에서 치러진 LA 갤럭시와 LAFC의 '엘 트라피코'로 8만 2,110명의 관중이 입장한 바 있다.