음악으로 즐기는 월드컵! 카타르 월드컵 공식 사운드트랙 공개

[골닷컴] 김동호 기자 = 사상 최초로 FIFA 월드컵 공식 사운드트랙이 공개된다. 이 사운드트랙 공개로 축구팬과 음악 애호가를 비롯해 전 세계 모든 사람들이 함께 음악을 통해 지구상 최고의 축구 축제, 월드컵을 더 가까이서 만날 수 있다.

2022 FIFA 카타르 월드컵 공식 사운드트랙 제작은 Universal Arabic Music, Universal Music Group, Republic Records에서 담당했다. 세계 최고의 아티스트들과 다양한 음악 장르를 특징으로 하는 이번 공식 사운드트랙은 신나는 앤섬들로 가득하며 음악을 통해 월드컵을 축하한다.

니키 미나즈, 말루마, 미리암 파레스의 콜라보로 탄생한 사상 최초 공식 FIFA 팬 페스티벌 앤섬 ‘Tukoh Taka’를 비롯해 방탄소년단 정국이 월드컵 개막식 공연에서 열연한 ‘Dreamers’까지, 이번 사운드트랙에 담긴 노래들은 월드컵을 향한 전 세계인의 열정과 환호를 그대로 반영한다.

사운드트랙에 소개된 노래들은 유튜브 시청 3억회를 돌파했다. ‘Dreamers’와 ‘Tukoh Taka’는 현재 유튜브 글로벌 인기곡 비디오 차트 상위를 차지하고 있다. ‘Tukoh Taka’는 아이튠 월드와이드 송 차트 1위, ‘Dreamers’는 빌보드 디지털 송 세일즈 차트, 스포티파이 인기곡 순위, 아마존 국제 베스트셀러 순위에서 모두 1위를 차지했다.

이 외에도 월드컵 경기 선수 입장 때 연주되어 세계인의 이목을 사로잡은 ‘Arhbo’와 ‘Hayya Hayya’ (함께 하면 더 좋다), ‘The World is Yours to Take’, ‘Light The Sky’ 등도 수록되어 있다. 대회 공식 방송 파트너들이 방송에서 사용하는 FIFA 월드컵 오디오 아이덴티티 역시 만나볼 수 있다.

사운드트랙을 통해 접할 수 있는 또다른 아티스트들로는 트리니다드 카르도나, 다비도, AISHA, 오주나, 김스, 릴 베이비, 티어스 포 피어스, 발케스, 노라 파테히, 마날, 라마 리아드, 나세르 알 쿠바이시, 아예드, 하넨 후세인 등이 있다.

FIFA 크리에이티브 엔터테인먼트 임원이자 그래미상 수상 경력의 프로듀서 레드원은 “FIFA 월드컵 역사상 최고의 데뷔곡인 ‘Dreamers’ 작업에 참여해서 정말 자랑스럽다. ‘Dreamers’는 전 세계에서 유튜브 시청 6천만 회 이상을 기록했다. 월드컵 공식 주제가는 이전에도 많이 있었다. 하지만 세계인의 단결과 결합의 정신을 축하하는 멀티 송 사운드트랙 발매는 이번이 처음이다. 이 사운드트랙은 특별한 월드컵에 맞는 특별한 분위기 창출에 기여할 것”이라고 말했다.

그는 또 “세계 최고 뮤지션들이 다양하게 참여해 전 세계인의 축제인 월드컵의 특징과 잘 어울리는 사운드트랙을 만들었다. 이들의 강력한 음악은 지구상의 모든 음악 애호가와 축구팬들을 하나로 연결해 줄 것”이라고 덧붙였다.

Republic Records의 창시자이자 CEO인 몬티 립먼은 “FIFA 월드컵이 세계적인 축제로서 갖는 힘은 이 사운드트랙 제작에 참여한 아티스트들이 더 많은 청중에게 다가갈 수 있는 환상적인 플랫폼을 제공한다. 이번에 발매되는 사운드트랙은 월드컵의 흥분을 전 세계로 전달하며 영감이 넘치는 레거시를 남길 것이다. 단지 중동 지역뿐만 아니라 전 세계로 이러한 감흥을 전파할 수 있다. 중동 및 북아프리카의 아티스트, 음악, 문화를 전 세계에 소개하는 이 뜻깊은 작업에 와심 ‘살’ 슬라이비와 Universal Arabic Music이 동참해 주어서 자랑스럽다”고 말했다.

Universal Arab Music의 창시자이자 CEO인 와심 ‘살’ 슬라이비는 “이 사운드트랙은 축구와 음악의 승리이며 진정한 이정표다. 전 세계의 다양한 음악 장르와 아티스트가 한 자리에 모여 함께 만든 트랙리스트는 FIFA 월드컵의 단결성, 월드컵만이 가지는 고유한 분위기를 축하하는 음악들로 가득하다”고 말했다.