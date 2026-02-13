울산 HD, '최정상급 유소년 시스템' 저력 입증…U12·U15, 올해 첫 전국 대회 동반 우승

[골닷컴] 배웅기 기자 = 울산 HD 유소년 팀들이 올해 첫 전국 대회에서 연달아 정상에 오르며 대한민국 최정상급 유소년 시스템의 저력을 입증했다.

울산 U15(현대중)은 11일 경북 울진에서 열린 2026 울진 금강송 춘계 중등 U14 유스컵 결승전에서 대전하나시티즌 U14에 2-0으로 승리하며 우승 트로피를 들어 올렸다.

춘계 중등 대회는 2년 주기로 경북 울진과 영덕에서 번갈아 개최되며 울산은 2024년 대회에서도 U15 우승과 U14 준우승을 차지한 바 있다. 이번 대회에서도 대전을 꺾고 우승하며 꾸준한 성적을 이어갔다.

김호유 현대중 감독은 "전지훈련 간 준비한 경기 모델이 이번 대회에서 잘 나타난 것 같다"며 "리그와 여러 대회가 남아 있는 만큼 계속해서 좋은 결과를 낼 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

초등부에서도 성과가 이어졌다. 울산 U12은 충남 예산에서 치러진 2026 예산 윤봉길배 유소년 축구대회에서 U12 부문 6전 전승(승률 100%)과 U11 부문 6전 5승 1패(승률 83%)를 기록하며 나란히 정상에 올랐다.

울산은 프로 유소년 팀과 일반 클럽 팀이 함께 경쟁하는 무대에서 효율적인 경기 전개와 결정력을 선보이며 실력을 증명했다.

울산 유소년 팀의 연이은 우승은 지난해 거둔 성적의 연장선에 있다. 울산 유소년 시스템은 '선수 배출'과 '성적'이라는 두 축을 모두 잡으며 ▲2025 국제축구연맹(FIFA) U17 월드컵 7명 승선, ▲대한민국 연령별 국가대표팀 총 15명 발탁, ▲U18 전국 대회 2관왕, ▲U15 프로 산하 리그 우승, ▲U12 전국 리그 우승 등 전 연령대에서 고른 성적을 냈다.

또한 울산대, 울산과학대, 현대고(여), 청운중(여) 등 연계 학교들이 각급 대회에서 우승을 거머쥐며 울산 유소년 축구 인프라의 강점을 보여주고 있다.

시즌 첫 대회를 우승으로 장식한 울산 유소년 팀은 이번 성과를 바탕으로 향후 이어질 정규 리그와 전국 대회 준비에 박차를 가할 예정이다.