울산, 2026시즌 멤버십 모집 실시…'레전드와 함께하는 재도약의 여정'

[골닷컴] 배웅기 기자 = 울산 HD가 오는 2026시즌 위상 회복을 함께할 멤버십 회원을 모집한다.

울산은 오는 19일부터 2026시즌 홈 경기 입장권 우선 예매가 가능한 멤버십 판매를 시작한다.

2023시즌 첫선을 보인 뒤 올해로 4년 차를 맞이한 멤버십 제도는 팬에게 경기 예매의 편의성과 소속감을 제공하는 핵심 티켓 정책으로 자리 잡았다.

특히 지난 시즌에는 팬들의 높은 성원에 힘입어 전 등급이 매진되는 기록을 세웠다. 울산은 올 시즌도 지난 시즌과 동일한 수량의 멤버십을 운영하며 내실 있는 관람 환경을 유지할 방침이다.

2026시즌 멤버십 가입자에게는 등급에 따라 무릎담요, 짐색, 응원용 깃발 등 실용적인 기념품이 차등 제공된다. 또한 지난 시즌 팬들의 호응이 높았던 HD현대오일뱅크 보너스 카드(1리터당 포인트 2배 적립) 혜택이 동일하게 유지된다.

판매 일정은 기존 회원 보호와 신규 회원 가입 기회 제공을 위해 분리 운영된다. 2025시즌 기존 멤버십 회원을 대상으로 하는 우선 판매는 19일부터 20일까지 이틀 동안 진행된다. 이후 남은 잔여 수량에 한해 22일부터 일반 팬을 대상으로 판매를 이어갈 계획이다.

모든 등급의 멤버십 가입자에게는 일반 예매보다 이틀 앞선 '경기 5일 전 우선 예매' 권한이 부여된다. 이를 통해 문수축구경기장에서 펼쳐지는 K리그1 및 각종 홈 경기의 주요 좌석을 안정적으로 확보할 수 있다.

울산 관계자는 "2026시즌은 레전드 코치진과 다시금 단단한 전력을 구축해 나가는 중요한 시기"라며 "팬분들께서 멤버십을 통해 가장 가까운 곳에서 울산 본연의 축구와 변화의 과정을 함께해 주시길 바란다"고 밝혔다.