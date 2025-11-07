'외나무리다리 혈투' 강등 피하려면 반드시 승리 필요한 울산, 수원FC전 사생결단으로 나선다

[골닷컴] 김형중 기자 = 울산 HD가 수원FC를 호랑이굴로 불러들여 승리에 도전한다.

울산은 9일 오후 4시 30분 문수축구경기장에서 수원FC와 하나은행 K리그1 2025 36라운드이자 파이널B 세 번째 경기를 치른다. 현재 10승 11무 14패 승점 41점으로 9위에 올라 있는 울산은 파이널B 2경기에서 1무 1패로 아직 승리가 없다.

외나무다리 혈투다. 울산은 올 시즌 단 3경기만을 남겨둔 가운데 10위 수원FC(승점39)에 승점 2점 앞서 있다. 이날 경기에서 반드시 이겨야 잔류의 9부 능선을 넘고, 승강 플레이오프와 멀어질 수 있다.

울산은 지난 5일 오후 7시 일본 고베 노에비아 스타디움 고베에서 펼쳐진 빗셀 고베와 2025/26 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(이하 ACLE) 리그 스테이지 4차전서 0대1로 석패했다. 이로써 ACLE 4경기에서 2승 1무 1패 승점 7점을 기록하며 선두에서 4위로 내려앉았지만, 아직 4경기 남은 만큼 반등할 기회는 있다.

울산은 주장 김영권을 포함해 수문장 조현우, 고승범, 엄원상, 보야니치, 루빅손, 에릭 등 주전 일부를 빼고 이번 고베 원정에 나섰다. 평소 출전 시간이 적었거나 컨디션을 끌어올릴 필요성이 있는 자원들에게 기회를 줬다. 승점을 쌓는데 실패했지만, 큰 무대 경험을 통해 선수들이 자신감을 충전할 수 있었다.

이제 수원FC전에 모든 걸 쏟는다. 사생결단이다. 눈여겨볼 선수는 전역 후 고베전에서 ACLE 복귀전을 소화한 이동경이다. 고베전에서 후반 중반 교체 투입돼 종횡무진 그라운드를 누비며 동료와 연계 플레이를 선보였고, 후반 막판 결정적인 슈팅이 골키퍼 선방에 가로 막혔으나 확실히 컨디션이 최고조임을 증명했다.

이동경과 호흡이 점차 무르익고 있는 말컹도 기대를 걸고 있다. 말컹은 고베전에서 이동경과 함께 투입돼 지난 1일 FC안양전보다 더 많은 시간 그라운드를 누볐다. 압도적인 피지컬로 상대를 제압했고, 강력한 중거리 슈팅으로 위협을 가하는 등 말컹 다운 모습을 서서히 되찾고 있다. 지난 8월 16일 수원FC의 골망을 흔든 경험도 있다.

노상래 감독은 “말컹이 해줘야 한다. 수원FC전에 맞춰 충분히 몸을 끌어올리고 있다. 다른 경기보다 고베전에서 컨디션적으로 괜찮았다. 본인 모습을 찾아줄 것”이라고 힘을 실어줬다.

이동경은 “정말 살아남기 위한 간절함이 필요하다. 한 발씩 더 뛰어야 한다. 나를 포함한 구성원 모두 인지하고 있다. 무조건 승리를 가져오기 위해 무엇을 해야 할지 안다. 한국과 일본에서 계속 응원해 주신 팬들에게 죄송한 마음을 갖고 있다. 큰 책임감을 느낀다. 남은 경기에서 팬들이 웃을 수 있게 잘 준비해서 승리로 보답하겠다”라며 각오를 다졌다.

울산은 수원FC와 통산 전적에서 20전 13승 3무 4패로 우위를 점하고 있지만, 이번 시즌 1무 2패로 열세다. 수원FC의 간판 공격수인 싸박은 울산 상대로 2경기 출전 4골 1도움을 올렸다. 울산으로선 그 어느 때보다 견고한 수비를 구축해 싸박을 원천봉쇄 해야 승리에 가까워질 수 있다.