“올 시즌 부진 씻는다” 최하위 안산 ‘오피셜’ 공식발표…황인범·황희찬 키워낸 ‘매의 눈’ 최문식 감독 선임

프로축구 안산 그리너스가 팀 분위기 쇄신과 확실한 팀 컬러 구축을 위해 최문식 감독을 새로운 사령탑으로 선임했다고 17일 밝혔다. 최 감독은 창단 후 최저 득점의 불명예를 안았던 올 시즌의 부진을 씻고, 끈질긴 ‘늑대 군단’의 투혼을 주입할 계획이다. 최 감독은 곧바로 팀을 이끌며, 다음 시즌을 위한 선수단 재정비 및 전력 보강 작업에 돌입할 예정이다.

최 감독은 K리그 팬들에게 한국 축구 역사상 ‘최고의 테크니션’ 중 한 명으로 각인된 레전드 출신이다. 지도자로서도 그는 숨겨진 재능을 발굴하고 육성하는 탁월한 능력을 보여줬다. 특히 최 감독의 선임으로 구단은 제2의 황인범·황희찬 발굴 신화를 기대하며, 젊은 선수들에게 한층 더 큰 동기 부여를 제공할 것으로 기대를 모은다.

실제 최 감독은 대전 시티즌(현 대전 하나시티즌) 감독 시절 황인범(페예노르트)을 프로 무대에 과감히 투입해 국가대표팀의 간판 미드필더로 키워냈다. 또 포항 스틸러스 유소년지도자 시절에는 황희찬(울버햄튼 원더러스)의 잠재력을 끌어올리는 데 기여했다.

최 감독은 “올 시즌 아쉬웠던 팀 성적의 근본적인 원인인 공격력 침체를 해소하는 데 전력을 다할 계획이다. 선수들의 기술과 창의성을 중시하면서도, 안산의 마스코트인 ‘늑대’처럼 상대를 끈질기게 물고 늘어지는 근성을 팀 컬러로 이식할 것”이라며 “다음 시즌 투지와 조직력을 기반으로 팬들에게 이기는 기쁨뿐 아니라 투쟁심 가득한 감동을 선사할 것을 약속드린다”고 부임 소감을 밝혔다.

김정택 단장은 “최 감독은 이미 테크니컬 디렉터로 팀을 파악하고 있었기에, 즉시 전력 강화에 착수할 수 있는 최적의 인물이라 판단했다. 그의 검증된 선수 육성 시스템과 확실한 팀 철학이 침체된 안산을 다시 K리그2의 다크호스로 만들 것이라 확신한다”며 “새롭게 태어날 ‘늑대 군단’의 열정적인 도전에 팬 여러분의 뜨거운 성원을 부탁드린다"고 전했다.

■ 최문식 감독 주요 경력

- 선수 경력

1989년~1998년 포항제철 아톰즈/포항 스틸러스

1996년~1997년 상무 축구단(군 복무)

1999년~2000년 전남 드래곤즈

2001년 오이타 트리니타(일본)

2001년 수원 삼성

2002년 부천 SK(현 제주 SK)

1994 미국 월드컵 참가

- 지도자 및 행정가 경력

2007년~2008년 포항제철중 코치

2009년~2010년 포항 스틸러스 2군 코치

2011년 전남 드래곤즈 수석코치

2012년 대한민국 17세 이하(U-17) 국가대표 감독

2012년~2013년 대한민국 20세 이하(U-20) 국가대표 수석코치

2013년~2015년 대한민국 23세 이하(U-23) 국가대표 수석코치

2015년 대한민국 U-23 대표팀 감독 대행 킹스컵 우승

2015년~2016년 대전 시티즌 감독

2017년 연변 FC(중국) 수석코치

2023년 클란탄 FC(말레이시아) 감독

2024년 한국프로축구연맹 TSG(기술연구그룹) 기술위원

2025년 안산 그리너스 테크니컬 디렉터