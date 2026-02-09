[오피셜] ‘K리그 통산 246경기 출전’ 공격수·수비수 모두 가능한 ‘멀티플레이어’ 김진혁, 대구 떠나 부산으로 임대 이적

프로축구 K리그2(2부) 부산 아이파크가 베테랑 수비수 김진혁을 임대 영입하며 수비라인을 강화했다. 부산 유니폼을 입은 김진혁은 태국 치앙마이에서 진행 중인 1차 동계 전지훈련에 합류해 본격적인 2026시즌 담금질에 박차를 가하고 있다. 김진혁은 “저를 필요로 해서 찾아주신 만큼 부담감도 있지만, 올해 함께 재밌게 잘해보고 싶다”고 다짐을 밝혔다.

김진혁은 뛰어난 신체 조건을 바탕으로 제공권 장악과 몸싸움 능력이 탁월하고, 많은 활동량과 적극적인 플레이가 강점이다. 공격수와 수비수를 모두 소화할 수 있는 멀티 플레이어인 점도 특징이다. 수비수로 주로 출전하지만, 공격수로 뛰었던 경험은 팀이 필요할 때 공격 가담 역할도 해줄 수 있어 큰 이점이 된다. 또한 강력한 킥력을 보유하고 있어 공격 상황에서 번뜩이는 중거리 슈팅을 보여주기도 하며, 후방 빌드업의 기점 역할을 훌륭히 수행할 수 있다.

2015년 대구FC에 입단하며 프로 생활을 시작한 김진혁은 상주 상무(현 김천 상무) 시절을 제외하고, 줄곧 대구에서만 활약했다. K리그 통산 246경기 20골·5도움을 기록한 김진혁은 팀의 주장을 맡아 리더십을 발휘하는 등 경기장 안팎에서 핵심적인 역할을 수행해 왔다. 이러한 경험을 바탕으로 김진혁이 부산의 수비진에 안정감을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

김진혁은 입단 소감으로 “첫 이적이다 보니 기대도 되고 설레기도 한다. 팀이 목표로 하는 승격을 위해 올 한 해 정말 처절하게 싸워서 팀 목표와 개인적인 목표를 모두 이룰 수 있는 한 해를 보내고 싶다”고 각오를 전했다. 최원권 수석코치와 이용발 골키퍼 코치와의 재회에 대해선 “대구가 아닌 다른 팀에서 뵙게 돼서 어떨까 하는 기대감이 있다”고 밝혔다.