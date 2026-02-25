[오피셜] '프로 무대 입성' 김해, 2026시즌 유니폼 공개…금관가야 역사와 문화 녹였다

[골닷컴] 배웅기 기자 = 새로운 시즌 K리그2 참가가 확정된 김해FC2008이 신규 유니폼을 공개했다.

김해는 올 시즌 스포츠트라이브와 공식 키트 스폰서 협약을 체결하고 프로 무대에서 입게 될 신규 유니폼 4종을 제작해 발표했다.

필드 플레이어 홈 유니폼은 김해FC2008을 대표하는 색상인 레드와 블랙이 메인이 됐고, 가야 시대 전통 문양 패턴을 가미해 금관가야의 역사와 문화를 녹였다. 소매와 넥 라인에도 가야 시대 전통 문양을 포인트로 적용해 상징성과 심미성 두 마리 토끼를 잡았다.

상의는 래글런 스타일을 채택해 상체 움직임에 편리함을 더했고, 옆 부분은 통기성과 속건성을 확보하고자 매시 소재를 적용했다. 보다 쾌적한 착용감으로 기능적인 측면을 강화해 경기력 향상에 큰 도움이 될 것으로 기대된다.

김해 관계자는 "선수의 경기력에 있어 유니폼은 매우 중요한 장비다. 많은 논의를 거쳐 신중히 제작했다"며 "선수들이 만족할 만한 유니폼이 나와 기대감이 크다"고 밝혔다.

김해는 오는 28일 김해종합운동장에서 안산그리너스 상대로 역사적인 홈 개막전을 치른다. 김해는 개막전을 맞아 승용차 1대를 포함한 다양한 경품과 다채로운 이벤트를 마련해 시민에게 즐거움을 선사할 계획이다.