[오피셜] '제2의 기성용'이 왔다…'차두리호' 화성, 국가대표 출신 미드필더 김정민 전격 영입

[골닷컴] 배웅기 기자 = 화성FC가 과거 '제2의 기성용'으로 불린 대한민국 국가대표 출신 미드필더 김정민(26)을 영입하며 중원을 보강했다.

김정민은 광주FC U-18(금호고) 출신으로 일찍이 한국 축구의 미래로 불리며 소위 말하는 '엘리트 코스'를 밟았다. 레드불 잘츠부르크·아드미라 바커 뫼들링·비토리아 SC에서 유럽 무대 경험을 쌓았고, 이후 강원FC·부산아이파크·FC안양·제주SK FC에서 활약하며 경쟁력을 입증했다.

국가대표로서도 잔뼈가 굵다. 김정민은 U-17 22경기, U-20 19경기, U-23 7경기에 출전하며 연령별 대표팀을 두루 거쳤다. 특히 지난 2018년 제18회 자카르타·팔렘방 아시안게임에서 주축으로 활약하며 금메달을 목에 걸었고, 이듬해 파울루 벤투 감독의 부름을 받아 A매치 데뷔전까지 치렀다.

김정민은 넓은 시야와 정교한 킥력을 갖춘 테크니션이다. 후방에서 전방으로 연결하는 날카로운 패스와 좌우 전환 패스가 트레이드마크다.

화성은 김정민의 합류로 빌드업 체계를 더 견고히 하는 건 물론 상대 수비를 파훼하는 창의적인 공격 옵션을 보유하게 됐다. 김정민은 "개인적으로나 팀으로 크게 목표를 잡고 화성에 오게 됐다. 간절히 노력하고 준비해 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.

메디컬 테스트 등 모든 입단 절차를 마친 김정민은 즉시 훈련에 합류해 새로운 시즌을 준비하고 있다.