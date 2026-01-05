[오피셜] “제2의 고향에 다시 돌아올 수 있어 기쁘다” 포항, 유스 출신 ‘U-23 국가대표 핵심’ 김용학 임대 영입

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 K리그1(1부) 포항 스틸러스가 김용학을 임대 영입하며 공격진에 새로운 활력을 더했다. 포항은 30일 “포르티모넨스(포르투갈)에서 활약한 김용학을 임대 영입해 공격력을 한층 강화했다”고 밝혔다.

2003년생 김용학은 포항제철중, 포항제철고를 거친 포항 유스 출신으로 고교 졸업과 동시에 해외 무대에 도전했다. 포르티모넨스 소속으로 뛰면서 다양한 경험을 쌓으며 성장한 그는 꾸준히 연령별 국가대표에 발탁되며 잠재력을 입증해 왔다.

김용학은 날카로운 왼발 킥을 앞세운 오른쪽 측면 윙어다. 빠른 순간 스피드와 일대일 돌파 능력을 바탕으로 공격 전개에 강점을 보이며, 기술과 판단력을 겸비한 플레이가 장점이다. 주 포지션 외에도 공격형 미드필더, 세컨드 스트라이커 등 다양한 공격 포지션을 소화할 수 있는 활용도 높은 자원이다.

김용학은 “포항 유스 출신으로서 제2의 고향에 다시 돌아올 수 있어 기쁘다. 해외에서 쌓은 경험을 바탕으로 팀에 도움이 되는 퍼포먼스를 보여드리기 위해 책임감을 갖고 최선을 다하겠다”며 “유스 동기인 (강)민준이를 비롯해 또래 선수들과는 연령별 국가대표에서 자주 호흡을 맞췄다. 덕분에 적응에는 큰 문제가 없을 것 같고, 오랜만에 포항에서 함께 뛸 생각에 기대가 된다”고 입단 소감을 전했다.