[오피셜] '일본 만날까 무섭다' 한국, 8강서 호주와 격돌…이민성 감독 "태극마크 부끄럽지 않도록"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 어렵사리 8강 진출에 성공한 이민성호의 상대는 호주다.

이민성 감독이 이끄는 대한민국 U-23 국가대표팀은 오는 18일(이하 한국시간) 오전 12시 30분 사우디아라비아 제다의 킹 압둘라 스포츠 시티 홀 스타디움에서 호주와 2026 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 8강전 맞대결을 벌인다.

한국은 지난 13일 사우디 리야드의 프린스 파이살 빈 파드 스타디움에서 치러진 우즈베키스탄과 C조 3차전에서 0-2로 완패하며 2위(1승 1무 1패·승점 4)로 8강 진출을 확정 지었다.

3위 레바논(1승 2패·승점 3)이 같은 시간 이란(4위·2무 1패·승점 2)에 1-0으로 이겨 망정이지, 자칫하면 2014년 AFC U-23 아시안컵 신설 후 최초로 8강 진출에 실패할 수 있는 상황이었다.

이민성 감독 역시 경기 후 기자회견을 통해 "완패한 경기다. 하고자 한 플레이를 전혀 펼치지 못해 아쉽다"며 "전술적으로 실수를 범했다. 선발 명단을 구성하는 데 있어서도 혼선이 있었다. 다시 잘 정비하겠다. 스스로의 문제점을 파악하는 게 급선무"라고 자책했다.

한국의 8강 상대는 D조 1위 호주(2승 1패·승점 6)로 결정됐다. 3차전 전까지만 해도 중국이 1위, 호주가 2위였으나 14일 호주가 이라크에 2-1로 승리하고 중국이 태국과 0-0으로 비기며 순위가 뒤바뀌었다.

4강 진출 시에는 일본과 요르단의 경기 승자와 맞붙는다. 15일 대한축구협회(KFA)에 따르면 이민성 감독은 "호주는 조직력과 공수 균형이 좋고 피지컬이 강한 팀이다. 팀 전체가 잘 준비해 태극마크에 부끄럽지 않은 경기력을 보일 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.