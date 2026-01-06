[오피셜] “열정 있는 팀의 일원이 되어 행복해”…날카로운 왼발과 민첩함 갖춘 여승원, 인천 임대 이적

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 인천 유나이티드가 여승원을 임대 영입하며 측면 수비를 보강했다. 인천은 26일 보도자료를 통해 “날카로운 왼발킥과 민첩함을 갖춘 측면 수비수 여승원을 임대 영입했다”고 발표했다.

여승원은 대동세무고와 명지대를 거쳐 2022시즌을 앞두고 전남 드래곤즈에 입단, 3시즌 동안 K리그2에서 38경기 2골을 기록했다. 2025시즌을 앞두고 충북청주FC로 이적한 여승원은 14경기 출전 2골·3도움을 기록하며 팀의 핵심 주전 수비수로 자리를 굳힌 후 대전 하나시티즌으로 이적했다.

인천은 안정적인 수비력과 공격 가담 능력을 갖춘 여승원이 주포지션인 왼쪽 사이드백은 물론 오른쪽 사이드백까지 소화할 수 있는 자원이라는 점을 높이 평가하면서 영입했다. 1년 만에 다시 K리그1(1부)로 돌아온 인천에 새로운 활력을 불어넣어줄 전망이다.

여승원은 “열정 있는 팀 인천의 일원이 되어 행복하다”며 “가진 장점을 최대한 발휘해 인천이 더 높은 목표를 향해 나아가는 데 기여하고 싶다”고 입단 소감을 밝혔다. 메디컬 테스트 등 입단 절차를 모두 마친 여승원은 내달 스페인 안달루시아에서 진행되는 2026시즌 동계 전지훈련에 합류한다.