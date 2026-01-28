[오피셜] '승리 향해 불을 지펴라' 충남아산, 2026시즌 유니폼 발표

[골닷컴] 배웅기 기자 = 충남아산FC가 승리를 향해 불을 지필 2026시즌 신규 유니폼을 공개했다.

이번 유니폼은 연고지 충남 아산이 지닌 역사성과 상징성을 충남아산만의 열정으로 재해석한 디자인이다. 유니폼 전면 패턴은 아산의 대표적인 문화유산 '용문 촛대'에서 모티브를 얻었다. 촛대를 시각적으로 구현해 그 안에서 타오르는 불꽃처럼 확고한 충남아산의 K리그1 승격 의지와 팬들의 열망을 녹였다.

또한 유니폼 허리라인에는 팀과 팬을 하나로 잇는 선으로 '하나의 팀'이라는 의미를 표현했고, 등번호에는 아산 시목인 은행나무의 은행잎을 형상화했다.

홈 유니폼은 충남아산의 상징인 파란색을 바탕으로 구성됐고, 어웨이 유니폼은 흰색을 기반으로 노란색 포인트를 더해 글로벌 트렌드를 반영한 깔끔한 디자인을 완성했다. 골키퍼 유니폼은 주황색과 검은색 두 가지 색상으로 강인함과 집중력을 동시에 품고 있다.

충남아산 관계자는 "이번 유니폼은 'WON AS ONE'이라는 슬로건처럼 모두 하나로 뭉쳐 승리를 향해 나아가겠다는 의지를 담았다. 선수단의 투지와 팬분들의 열정이 함께 타오르는 상징적인 유니폼이 되길 바란다"고 전했다.

이번 유니폼은 오는 2월 첫째 주부터 순차적으로 판매될 예정이다. 판매 일정 및 세부 정보는 추후 충남아산 공식 채널을 통해 안내된다.