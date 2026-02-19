[오피셜] ‘수비진 안정감·무게감 더했다!’ 프로축구 경남FC, 192cm 브라질 출신 장신 센터백 루컹 영입

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 K리그2(2부) 경남FC가 브라질 출신 센터백 루컹을 영입하며 수비진에 안정감과 무게감을 더했다. 입단 절차를 모두 마친 루컹은 태국 치앙마이로 출국해 2026시즌을 대비한 본격적인 동계 전지훈련을 소화 중이다.

경남은 26일 보도자료를 내고 “2002년생 브라질 출신 센터백 루컹과 계약을 체결했다”며 “루컹은 192cm, 80kg의 신체조건을 갖춘 센터백이다. 젊고 활동적인 수비진에 루컹을 더하며 수비 라인에 균형과 중심을 동시에 확보하게 됐다”고 발표했다.

루컹은 2021년 노스 텍사스SC(미국)에서 프로 커리어를 시작했다. 이후 쿠이아바, 유니앙 론도노폴리스, CS세르기피, 아메리카 PE(이상 브라질) 등을 두루 거치며 어린 나이부터 실전 경험을 많이 쌓아왔다.

양발 사용이 가능한 루컹은 빌드업과 패스 전개, 롱패스를 활용한 후방에서의 경기 조율 능력이 강점으로 꼽힌다. 여기에 뛰어난 피지컬을 바탕으로 한 제공권 장악과 적극적인 몸싸움을 통해 수비 라인의 중심 역할을 수행할 수 있는 자원으로 평가받는다.

루컹은 “경남에 입단하게 돼 기쁘게 생각한다. 경기장에서 항상 최선을 다해 팀이 정상에 오를 수 있도록 힘을 보태겠다”고 입단 소감을 전했다. 이어 “열정이 넘치는 팬들의 기대에 보답할 수 있도록 노력하겠다”고 각오를 밝혔다.