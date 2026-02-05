[오피셜] '세 번째 우승 도전!' 충남아산, 크로아티아 출신 '특급 센터백' 막스 영입…"승격에 보탬 되겠다"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 충남아산FC가 크로아티아 국적의 센터백 막스 첼리치(29) 영입으로 수비를 강화했다.

막스는 2016년 NK 바라주딘에서 프로 데뷔해 세 시즌 동안 활약하며 통산 49경기 2골을 기록했다. 특히 2018/19시즌 바라주딘의 프르바 NL(크로아티아 2부 리그) 우승과 프르바 HNL(크로아티아 1부 리그) 승격에 기여하며 가치를 입증했다.

이후 ACR 메시나와 베로에 스타라 자고라를 거쳐 FK 보라츠 바냐루카로 이적해 다시 한번 보스니아 헤르체고비나 프리미어리그 우승을 경험했다. 리그 정상에 두 차례 오른 막스는 2026시즌 충남아산 소속으로 세 번째 우승에 도전한다.

1996년생의 막스는 191cm의 큰 신장을 지녀 공중볼 경합에 강점을 보이는 자원이다. 강한 피지컬을 바탕으로 한 대인 수비와 수비 판단에도 일가견이 있으며 세트피스 상황에서도 높은 활용도가 있다. 막스는 임관식 충남아산 감독의 수비진 구상에 핵심적인 역할을 맡을 것으로 기대된다.

막스는 "충남아산에서 새로운 무대에 도전하게 돼 기쁘다. 팀이 좋은 성적으로 (K리그1으로) 승격할 수 있도록 보탬이 되겠다. 빠르게 경기장에서 인사드리고 싶다"고 밝혔다.

막스는 5일 선수단에 합류했고, 충남아산은 오는 6일부터 전남 벌교에서 진행되는 2차 동계 전지훈련을 통해 새로운 시즌 준비에 박차를 가할 예정이다.