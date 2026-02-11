[오피셜] '블루 드래곤' 이청용, 인천 전격 이적! 승격 팀에 품격과 경험 더한다…"좋은 모습으로 보답"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 인천유나이티드가 '블루 드래곤' 이청용(37) 영입으로 품격과 경험을 더한다.

이청용은 국내외 무대에서 풍부한 경험을 쌓은 대한민국 축구의 상징적인 선수다. 지난 2004년 FC서울에서 프로 데뷔해 통산 52경기에 나섰고, 이후 유럽 무대에 진출해 볼턴 원더러스와 크리스털 팰리스에 몸담았다. 프리미어리그(PL) 통산 105경기에 출전하며 경쟁력을 입증했다.

2020년 겨울 울산 HD 유니폼을 입으며 K리그로 복귀한 이청용은 K리그1 통산 161경기 15골 12도움을 올리며 대체 불가한 존재로 자리매김했고, 팀의 2020 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그(ACL) 무패 우승과 K리그1 3연패(2022·2023·2024)에 지대한 공을 세웠다.

경기장 안팎에서 리더십을 발휘해 온 이청용의 경기 운영 능력과 풍부한 경험은 윤정환 감독의 인천에 큰 보탬이 될 전망이다.

인천은 "이청용은 국내외 무대에서 검증된 베테랑으로 경기력은 물론 팀에 안정감과 리더십을 더해줄 선수"라며 "젊은 선수들의 성장과 팀 경쟁력 향상에 큰 역할을 해줄 것으로 기대한다"고 밝혔다.

이청용은 "인천에서 새로운 도전을 시작하게 돼 설렌다"며 "팀이 더 높은 목표로 나아갈 수 있도록 경기장에서 모든 경험과 역량을 쏟아내겠다. 팬분들께 좋은 모습으로 보답하겠다"고 전했다.