[오피셜] '베테랑의 관록과 유스의 자부심' 울산, 주장 김영권-부주장 정승현·이동경 선임

[골닷컴] 배웅기 기자 = 울산 HD가 새로운 시즌 선수단을 하나로 묶고 팀 본연의 위상 강화를 이끌 주장단을 선임했다. 주장은 지난 시즌에 이어 김영권(35)이 연임하며 부주장에는 유소년팀 출신 정승현(31)과 이동경(28)이 이름을 올렸다.

김영권은 국가대표팀 주장 경험을 보유한 대한민국 최고의 베테랑으로 2022년 겨울 울산 합류 후 K리그1 3연패(2022·2023·2024) 주역으로 활약하며 팀에 대한 깊은 이해도를 갖추고 있다. 김영권은 특유의 차분하고 안정적인 리더십을 바탕으로 국내 대회와 2025/26 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE)를 병행하는 빡빡한 일정 속 선수단이 심리적인 안정을 유지하고 경기에 집중할 수 있도록 돕는 든든한 버팀목 역할을 수행할 예정이다.

소통과 화합의 가교 역할을 맡을 부주장단은 울산 U-18(현대고) 출신의 프랜차이즈 스타로 구성돼 정체성을 공고히 했다. 정승현은 이미 2020시즌 부주장과 2023시즌 주장을 역임하며 핵심으로 활약한 바 있는 '경험 많은 리더'다. 울산에서만 100경기를 소화한 정승현은 선후배 사이의 가교가 돼 유연한 분위기를 조성하는 데 앞장선다.

이동경은 이번이 첫 주장단 합류다. 울산 U-15(현대중)과 U-18을 거쳐 성장한 '상징적인 에이스' 이동경은 이제 중참급으로서 후배에게는 든든한 조력자로, 선배에게는 활기찬 에너지를 전달하는 리더로 활약할 전망이다. 특히 에이스로서 경기장 안팎에서 보여주는 성실한 태도는 선수단 전체에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대를 모은다.

이번 주장단 선임은 아랍에미리트(UAE) 알 아인 동계 전지훈련 중 김현석 감독을 비롯한 코치진과 선수단의 활발한 소통을 거쳐 확정됐다. 선수들이 서로 존중하고 자발적으로 팀워크를 다지는 분위기를 지향하는 김현석 감독의 선수단 운영 방향성이 적극 반영됐다.

주장 김영권은 "주장 완장의 무게가 곧 구단의 역사와 팬분들의 기대임을 잘 알고 있다. 팀의 자부심을 지키라는 엄중한 책임으로 받아들이고 있다"며 "말보다는 행동으로 증명하고 울산의 이름에 부끄럽지 않은 과정을 통해 반드시 자랑스러운 한 해를 만들겠다"고 전했다.