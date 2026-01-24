[오피셜] “뛰어난 제공권 장악 능력으로 수비라인 핵심 역할 기대” 인천, 장신 중앙 수비수 정태욱 영입

프로축구 K리그1(1부) 인천 유나이티드가 수비진 보강을 위해 장신 중앙 수비수 정태욱을 영입했다. 인천은 21일 보도자료를 내고 “정태욱을 영입하며 2026시즌 수비 전력을 강화했다고”며 “정태욱의 합류로 수비진의 높이와 경험, 그리고 경기 운영 능력을 동시에 보강하며 시즌 내내 안정적인 수비력을 구축할 것”이라고 발표했다.

정태욱은 K리그1을 비롯해 국제축구연맹(FIFA) 20세 이하(U-20) 월드컵, 아시안게임, 올림픽 등 풍부한 국제대회 경험을 두루 갖춘 중앙 수비수이다. 여러 시즌 동안 K리그와 컵대회를 통해 실전 감각을 유지해 왔으며, 수비라인의 핵심 역할을 수행한 경험도 보유하고 있다. 이러한 경험은 인천 수비 조직에 안정감을 더해줄 것으로 기대된다.

190cm가 넘는 신장을 갖춘 정태욱은 뛰어난 제공권 장악 능력을 바탕으로 공중볼 경합에 강점을 지닌 중앙 수비수다. 세트피스 상황에서 상대 공격을 효과적으로 차단할 수 있을 뿐 아니라, 공격 시에도 위협적인 옵션으로 활용 가능하다. 또한 적극적인 몸싸움과 대인 방어 능력이 뛰어나며, 수비 상황에서 과감한 판단과 투지를 앞세운 플레이가 특징이다.

플레이 스타일 면에서는 강한 피지컬을 바탕으로 한 정통 중앙 수비수 유형으로, 수비라인을 안정적으로 유지하며 상대 공격수를 밀착 마크하는 데 강점을 보인다. 필요시에는 전진 수비를 통해 상대 공격 흐름을 끊어내는 역할도 수행할 수 있어 인천의 수비 전술에 다양성을 더할 전망이다.

인천에서 새로운 도전에 나서게 된 정태욱은 “합류하게 돼 기쁘다. 그동안 쌓아온 경험을 바탕으로 팀 수비에 보탬이 되고 싶다”고 각오를 다지면서 “매 경기 책임감 있는 플레이로 팬들께 신뢰를 드릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 다짐을 밝혔다.