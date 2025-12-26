[오피셜] ‘강등 후폭풍’ 수원FC, 최순호 단장도 떠난다…“모든 책임 통감, 새출발 계기 되길”

[골닷컴] 이정빈 기자 = 최순호 단장이 수원FC를 떠난다.

수원FC는 26일 보도자료를 통해 “최순호 단장이 단장직에서 사임했음을 알린다”고 발표했다.

은퇴 후 포항스틸러스, 강원FC, FC서울 등에서 감독과 행정가로 활동했던 최 단장은 2023년 수원FC 단장직을 맡았다. 지난 3시즌 동안 최 단장은 선수단 운영과 남녀 축구단 경쟁력 강화, 지역사회 공헌 등을 위해 힘써왔다.

지난 2024년은 단장 부임 후 최고의 한 해였다. 수원FC가 6위로 시즌을 마치면서 창단 후 K리그 최고 성적을 기록했고, 수원FC 위민 역시 WK리그 우승과 AFC 여자 챔피언스리그 8강 진출을 이뤘다. 최 단장은 수원FC가 새로운 역사를 쓰는 데 크게 이바지했다.

하지만 최 단장은 이번 시즌 수원FC 강등 책임을 피할 수 없었다. 앞서 수원FC 이사회, 김은중 감독이 물러난 데 이어서 최 단장도 팀을 떠났다. 최 단장이 떠난 수원FC는 구단 운영을 전반적으로 점검하고, 더 안정적인 구조에서 팀이 나아갈 방향을 재정립하기로 했다.

수원FC는 최 단장 뒤를 이을 새로운 단장을 선임할 계획이다. 수원특례시와 긴밀한 소통을 통해서 단장 선임을 포함한 절차를 차례대로 진행할 예정이다.

[이하 최순호 단장 입장문 전문]

무슨 말로 시작해야 할지, 어떤 표현으로 이 아픔을 전해야 할지, 마음이 너무 무겁습니다. 팀이 K리그2로 강등되는 결과를 맞이하게 된 데 대해, 구단 운영의 책임자였던 단장으로서 모든 책임을 통감합니다.

한 시즌 내내 어려운 상황 속에서도 변함없이 보내주신 팬 여러분의 응원과 사랑은 결코 당연한 것이 아니었습니다. 홈과 원정을 가리지 않고 끝까지 목소리를 높여 주신 팬 여러분의 모습은 언제나 저에게 큰 힘이었고, 동시에 반드시 보답해야 할 책임이었습니다. 그 믿음에 합당한 결과를 만들어내지 못한 채, 이렇게 고개를 숙이게 된 점이 무엇보다 가슴 아픕니다.

이에 저는 오늘부로 수원FC 단장직에서 물러나며, 책임을 지고자 합니다. 비록 직책에서는 내려오지만, 한 사람의 팬으로서 수원FC가 다시 일어서고 더 단단해지는 과정을 진심으로 응원하겠습니다.

우리 구단은 큰 아픔을 겪었지만, 팬 여러분의 변함없는 사랑이 있는 한 결코 무너지지 않을 것이라 믿습니다. 부디 이번 아픔이 수원FC가 다시 새롭게 출발하는 계기가 될 수 있도록, 팬 여러분께서도 끝까지 믿음의 끈을 놓지 말아주시길 부탁드립니다.

그동안 보내주신 모든 응원과 사랑에 진심으로 감사드립니다.