[오피셜] 포항, ‘멀티플레이어’ 김승호 영입…“그라운드서 증명하는 선수 되겠다”

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 K리그1(1부) 포항 스틸러스가 새 시즌을 앞두고 중원 보강에 나섰다. 포항은 충남아산FC에서 활약하던 김승호를 영입하면서 중원 경쟁력 강화에 힘을 더했다고 27일 밝혔다.

1998년생 김승호는 대학교 중퇴 후 CD 레가네스(스페인)에 입단하며 유럽 무대에 도전장을 내밀었다. 이후 한국으로 돌아온 그는 대전 코레일FC, 화성FC에서 경험을 쌓다가 충남아산으로 이적해 3시즌 간 93경기에 출전해 5골·12도움을 기록하며 핵심 자원으로 활약했다.

김승호는 정확한 전진 패스와 동료를 활용한 패스워크가 강점인 중앙 미드필더다. 뛰어난 전술 이해도를 바탕으로 볼 소유와 탈압박에 능하며, 이러한 장점을 살려 측면 미드필더와 측면 수비수까지 소화할 수 있는 멀티플레이어 자원이다.

특히 김승호는 날카로운 왼발에서 나오는 패스와 슈팅은 상대 수비에 위협적인 무기로 평가된다. 기존 포항의 전력에 그의 장점이 더해지면, 새 시즌 공격 전개에 새로운 옵션을 제공할 것으로 기대를 모은다.

김승호는 “포항 팬분들께는 제가 아직 생소한 선수일 수 있지만, 몇 경기 안에 어떤 선수인지 보여드릴 각오가 돼 있다”며 “빠르게 녹아들어 하루빨리 스틸야드에서 뛰는 모습 보여드리고 싶다. 그라운드에서 증명하는 선수가 되겠다”고 각오를 밝혔다.