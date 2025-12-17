[오피셜] 충남아산, 새 사령탑에 임관식 감독 선임…“차기 시즌 반드시 더 좋은 성적으로 보답하겠다”

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 충남아산FC가 2026시즌을 이끌 새로운 사령탑으로 임관식 감독을 선임했다. 임 감독은 18일 선수단과의 상견례를 시작으로 국내 훈련에 돌입하며, 내달 전지훈련을 통해 본격적인 시즌 준비에 들어갈 예정이다.

충남아산은 17일 보도자료를 내고 “팀 안정화와 리더십을 갖춘 지도자를 찾기 위해 다각도에서 후보군을 심도 있게 검토했으며 풍부한 현장 경험과 육성 철학을 겸비한 임 감독을 제4대 감독으로 최종 낙점했다”고 발표했다.

임 감독은 현역 시절 전남 드래곤즈와 부산 아이콘스(현 부산 아이파크)에서 활약하며 프로 통산 255경기 6골·10도움을 기록했다. 2000년에는 국가대표로 발탁되면서 A매치 2경기에 출전한 바 있다.

지도자로 전향한 뒤 임 감독은 목포시청 축구단(현 FC목포)과 광주FC에서 코치로 지도자 경력을 쌓았고 모교인 호남대학교 감독을 맡아 팀을 이끌며 지도 철학을 공고히 했다. 또한 전남과 상주 상무(현 김천 상무)에서 수석코치로서 전술 운용 능력과 리더십을 인정받았다.

2023년 안산 그리너스 정식 사령탑으로 부임한 임 감독은 본격적인 프로 감독 커리어를 시작했다. 속도감 있는 공격 전개와 끈끈한 조직력을 기반으로 팀 경쟁력을 끌어올렸으며 잠재력 있는 선수들을 핵심 전력으로 성장시키는 탁월한 안목을 보여줬다.

충남아산은 “임 감독의 리더십과 육성 역량은 새로운 팀 변화를 추진 중인 구단이 가장 필요로 하는 가치다. 임 감독은 공격 축구와 탄탄한 수비 조직을 겸비한 균형 있는 팀을 구축할 수 있는 지도자라고 판단했다. 대학교·세미프로·프로를 모두 경험한 폭넓은 지도 경력을 바탕으로 2026시즌 팀의 도약을 이끌어 줄 것으로 기대한다”고 전했다.

임 감독은 “충남아산 감독으로 선임되어 영광이다. 지금까지 쌓아온 지도 경험을 토대로 충남아산만의 공격적인 축구를 팬분들께 보여드리겠다. 2026시즌에는 반드시 더 좋은 성적으로 보답하겠다”고 부임 소감을 밝혔다.