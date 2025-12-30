[오피셜] 임대로 합류해 완전 이적 성공… 충북청주, 측면 자원 박건우와 동행 계속

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 충북청주FC가 올여름 임대로 팀에 합류해 활약한 박건우를 완전 영입했다고 19일 밝혔다. 충북청주는 이번 박건우의 완전 영입을 통해 측면 자원 구성을 탄탄히 하고, 내년 시즌 선수단 경쟁력 강화에 도움이 될 것으로 기대를 모은다.

포항 스틸러스를 시작으로 사간 도스와 에히메FC(이상 일본)를 거친 박건우는 한국과 일본 무대에서 다양한 경험을 쌓으며 실전 감각을 다져왔다. 이런 그는 올여름 이적시장을 통해 충북청주에 합류해 총 9경기에 출전하며 팀에 힘을 보탰다.

박건우는 활발한 활동량을 바탕으로 측면(윙백) 포지션에서 수비와 공격 모두에 기여했다. 경기 후반까지 이어지는 적극적인 압박과 일대일 대인 방어 집중력, 측면 돌파와 연계 플레이 등에서 꾸준한 역할을 수행하며 팀에 의미 있는 힘을 보탰다.

임대생 신분에서 이제는 완전한 충북청주 소속 선수가 된 박건우는 “내년에도 팀과 함께하게 되어 매우 기쁘다”고 소감을 전하면서 “내년에는 팀이 더 높은 위치로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 각오를 덧붙였다.