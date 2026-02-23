[오피셜] 이달 재계약 체결하고 완장까지 찼다!…“승격 시즌 주장 되겠다” 의리 지킨 한찬희, 수원FC ‘캡틴’ 임명

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 K리그2(2부) 수원FC가 2026시즌을 이끌 주장단 구성을 확정했다. 주장에는 미드필더 한찬희가 선임됐으며, 부주장으로는 골키퍼 양한빈, 공격수 윌리안, 미드필더 이재원이 함께한다.

주장 완장을 찬 한찬희는 지난해 여름 합류해 팀의 중심을 잡아온 중원 자원으로, 재계약 이후 선수단의 신뢰를 바탕으로 리더 역할을 맡게 됐다. 한찬희는 “재계약을 결정했을 때 팬들이 보낸 환영을 꼭 보답하겠다”며 “팬들과 함께 선수들의 마음을 잘 모아서 올해 승격 시즌의 주장이 되겠다”고 각오를 밝혔다.

부주장단에는 선수단의 맏형으로 후방을 책임질 양한빈, 어느덧 한국 생활 8년 차에 접어든 에이스이자 베테랑 외국인 선수 윌리안, 그리고 최근 두 시즌 동안 중원의 살림꾼 역할을 해온 이재원이 지난해에 이어 이름을 올렸다.

수원FC는 “이번 주장단 구성은 경기장 안팎에서의 균형과 안정, 그리고 경험을 중시한 선택”이라고 강조하면서 “다양한 포지션의 리더들이 선수단을 유기적으로 이끌며 팀 결속을 강화할 것으로 기대된다”고 설명했다.