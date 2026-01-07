[오피셜] 울산, '195cm' 골키퍼 최주호와 준프로 계약…강민우·정성빈 '성공 계보' 잇는다

[골닷컴] 배웅기 기자 = 울산 HD가 U-18(현대고) 수문장 최주호(17)와 준프로 계약을 체결했다. 울산은 3년 연속 조기에 유소년을 선발하며 최근 해외 무대 진출로 증명된 육성 시스템의 전문성을 다시 한번 입증했다.

195cm, 85kg의 체격을 지닌 최주호는 울산 U-15(현대중), U-18 출신으로 꾸준히 구단 유소년팀에서 성장해온 자원이다. 특히 2023 GROUND.N K리그 U-15 챔피언십 결승전(1-1 무승부·승부차기 4-2 승리)에서 FC서울 U-15 상대로 잠재력이 빛을 발했다. 승부차기까지 이어진 경기에서 결정적인 선방으로 우승을 견인했고, GK상을 거머쥐었다.

이후 지난해 아시아축구연맹(AFC) U-17 아시안컵과 국제축구연맹(FIFA) U-17 월드컵 최종 명단에 이름을 올리며 대한민국 연령별 국가대표팀의 핵심으로 자리 잡았다.

최주호는 195cm의 장신임에도 불구하고 뛰어난 민첩성을 지녀 선방 능력이 탁월하다는 평을 받는다. 상대의 강한 압박에 당황하지 않는 안정적인 볼 처리와 넓은 활동 반경에 강점이 있다. 공중볼 처리에서도 뚜렷한 성장세를 보이며 무결점 골키퍼로 진화하고 있다.

최주호의 조기 1군 합류는 잠재력을 극대화할 수 있는 최적의 환경에서 이뤄진다. 조현우와 문정인이라는 확실한 롤 모델 곁에서 경험을 쌓는다. '울산 레전드' 김용대 골키퍼 코치의 세밀한 지도 역시 최주호의 성인 무대 연착륙에 핵심적인 역할을 할 전망이다.

울산은 2024년 강민우(19·KRC 헹크), 2025년 정성빈(18·레드불 잘츠부르크)과 준프로 계약을 맺어 전력 강화와 선수 성장을 동시에 이끌어낸 바 있다. 앞서 강민우와 정성빈이 울산에서 활약을 바탕으로 해외 무대 진출이라는 성과를 거둔 만큼 최주호 역시 성공적인 선순환 시스템의 차세대 주자로 큰 기대를 모으고 있다.

최주호는 "동경하던 선배들과 훈련하게 돼 영광"이라며 "경기장과 훈련장에서 겸손히 배우고 언제든 골키퍼 장갑을 착용할 수 있도록 준비하고 있겠다. 나아가 울산이 더 탄탄한 팀이 되는 데 도움이 되고 싶다"고 밝혔다.