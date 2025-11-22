[오피셜] 시작부터 만난다 ‘손흥민vs메시’! LAFC, 마이애미와 2026 홈 개막전 격돌... BMO 떠나 역사의 현장으로

[골닷컴] 김형중 기자 = 미국 메이저리그사커(MLS) 최고의 빅뱅이 펼쳐진다. 손흥민과 리오넬 메시가 드디어 만난다.

MLS 사무국은 21일 오전(이하 한국시간) 2026시즌 정규리그 스케줄을 공개했다. 손흥민의 소속팀 LAFC는 개막전부터 메시가 뛰고 있는 인터 마이애미와 홈 경기를 치른다. 경기는 내년 2월 22일 오전 11시 30분 LA 메모리얼 콜리세움에서 열린다.

장소가 바뀌었다. LAFC 홈 구장인 BMO 스타디움의 적은 관중석 수 때문이다. MLS 사무국은 초대박 경기에 더 큰 경기장을 마련했다. 무려 7만7500명의 관중을 수용할 수 있는 LA 콜리세움에서 경기를 열어 더 많은 팬들이 현장에서 즐길 수 있도록 계획했다. 이곳은 1932년과 1984년에 이어 2028년 하계 올림픽의 메인 스타디움으로 전세계에서 처음으로 3회의 올림픽을 개최하는 경기장으로 기록된 역사적인 장소다.

지난 여름 잉글랜드 프리미어리그를 떠나 MLS로 무대를 옮긴 손흥민은 아직 메시를 만난 적이 없다. 서부지구의 LAFC가 동부지구의 마이애미와 격돌할 일이 없었기 때문이다.

그러나 이적과 동시에 미국 무대를 평정하고 있는 손흥민의 활약상에 메시와의 맞대결을 기대하는 팬들이 많아졌다. 이에 MLS 사무국은 2026시즌 개막전부터 두 선수의 격돌을 계획한 것으로 보인다.

손흥민은 LAFC 이적 후 리그 10경기에 나서 9골 3도움의 초특급 활약을 이어가고 있다. 덕분에 LAFC는 승승장구하며 서부지구 준결승에 올랐다. 오는 23일에는 바이에른 뮌헨 레전드 토마스 뮐러가 뛰고 있는 밴쿠버 화이트캡스와 외나무대결을 펼친다. 지난 여름 미국 무대로 넘어온 뮐러도 현재 7경기 7골 3도움 맹활약하며 팀을 이끌고 있다.

최근 뮐러는 손흥민과 대결에 앞서 한 인터뷰에서 “손흥민이 함부르크와 레버쿠젠에서 뛸 때 만난 적이 많다. 좋은 선수이긴 하지만 우리가 매번 9-1정도로 이긴 것 같다”며 도발했다. 이어 “손흥민과 부앙가가 못 넣으면 득점하지 못할 것”이라 덧붙인 바 있다.

손흥민의 LAFC는 올 시즌 세 번만 이기면 MLS 우승을 차지한다. 동부지구 상황에 따라 결승전에서 메시의 인터 마이애미를 만날 수 있다. 그렇게 되면 세기의 대결이 2026시즌 개막전에 앞서 올 시즌 가장 중요한 경기에서 펼쳐지는 셈이다.