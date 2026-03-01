[오피셜] 빅버드 강타한 이정효 신드롬…'24071명 운집' 수원-서울E, K리그2 역대 최다 관중 신기록

[골닷컴] 배웅기 기자 = '이정효 신드롬'이 수원월드컵경기장을 강타했다.

지난달 28일 수원월드컵경기장에서는 수원삼성과 서울 이랜드 FC의 하나은행 K리그2 2026 1라운드 개막전이 열렸다. 서울 이랜드가 전반 18분 박재용의 선제골로 앞서 나갔으나 수원이 전반 40분과 후반 27분 각각 박현빈과 강현묵의 연속골로 역전승을 거뒀다.

이날 경기장에는 무려 2만 4,071명의 관중이 운집했다. K리그2가 출범한 2013년 이래 최고 기록이다. 종전 기록은 2016년 4월 1일 대구스타디움에서 펼쳐진 대구FC와 경남FC의 현대오일뱅크 K리그 챌린지(現 K리그2) 3라운드로 2만 3,015명이 입장한 바 있다.

유료 관중 전면 집계가 도입된 2018년 이래 최고 기록인 수원과 인천유나이티드(2025년 6월 15일 수원월드컵경기장·2만 2,265명)의 하나은행 K리그2 2025 16라운드보다도 무려 1,806명이 더 입장했다. 서울 이랜드에 따르면 원정 팬은 1,125명에 달했다.

이번 경기는 부임 후 데뷔전을 갖는 이정효 감독과 수원에 강한 상성을 자랑하는 김도균 감독의 맞대결로 시선이 집중됐다. 경기는 유력한 우승 후보 팀 간 경기답게 치열한 양상을 띠었고, 선제골을 내주고도 역전에 성공한 수원의 승리로 막을 내렸다. 경기력과 흥행 두 마리 토끼를 잡은 K리그2의 완벽한 출발이다.