[오피셜] 맞트레이드로 ‘U-23 대표팀 출신’ 전천후 공격수 품었다! 울산, 정재상 영입으로 화력 배가

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 울산 HD가 전천후 공격수 정재상을 영입해 화력을 배가했다고 12일 밝혔다. 울산은 대구FC와 맞트레이드를 단행, 정재상을 영입하는 대신 측면 자원인 최강민을 대구로 보내는 맞트레이드를 진행했다.

정재상은 고교 시절부터 대형 공격수로 주목을 받았고, 20세 이하(U-20) 대표팀에도 승선한 미래가 촉망되는 골잡이다. 단국대학교에 진학해 1학년 시절(2023년 4월) 춘계대학축구연맹전에서 2골·3도움을 기록하며 도움왕을 차지, 창단 첫 우승을 이끌었다.

188cm의 큰 키에서 나오는 피지컬과 높이, 스피드까지 장착했으며, 양발에서 나오는 매서운 슈팅이 일품이다. 또한, 등지는 플레이에 능하며 최전방뿐만 아니라 측면 포지션까지 소화할 수 있어 전술적 활용도가 높다. 이를 바탕으로 말컹·야고·허율과 함께 공격 라인에서 시너지를 내는 것은 물론, 미래자원으로서 울산의 공격진을 이끌어갈 선수로 기대를 모은다.

정재상은 2024시즌 K리그에 데뷔해 18경기에 출전하며 2골을 기록했고, 2025시즌에는 25경기에서 2골·1도움을 올렸다. 플레이오프(PO)까지 포함한 K리그 통산 성적은 45경기 4골·1도움이다. 지난달에는 23세 이하(U-23) 대표팀에 소집돼 아시아축구연맹(AFC) 아시안컵에서 득점포를 가동했다. U-23 대표팀에서는 현재까지 16경기에 출전해 4골을 기록 중이다.

메디컬 테스트를 마친 정재상은 12일 팀 훈련에 합류해 다가오는 2026 하나은행 K리그1 개막 준비에 돌입했다. 정재상은 “K리그 명문인 울산의 푸른 유니폼을 입게 돼 영광이다. 나의 임무가 무엇인지 정확히 알고 있다. 득점과 도움을 통해 울산이 이번 시즌 좋은 성적을 낼 수 있도록 힘을 보태겠다”고 다짐했다.