[오피셜] 경남, 강원서 '스피드 드리블러' 조진혁 영입…"공격에 다이나믹함 불어넣겠다"

[골닷컴] 배웅기 기자 = 경남FC가 강원FC에서 '스피드 드리블러' 조진혁(25)을 영입했다.

2000년생의 조진혁은 충주상고와 광운대를 졸업한 뒤 지난 2023시즌을 앞두고 강원에 입단하며 프로 무대에 발을 내디뎠다. 같은 해 프로 데뷔에 성공해 2경기에 나섰고, B팀에서 25경기 7골 4도움을 올리며 경험을 쌓았다.

2024시즌 28경기 2골 1도움을 기록하며 강원의 K리그1 준우승에 힘을 보탰고, 2025시즌에는 7경기 출전에 그쳤으나 3골을 터뜨리며 높은 득점 효율을 보였다.

조진혁은 K리그 정상급 속도를 바탕으로 한 드리블과 돌파에 강점을 보이는 윙어다. 상대 수비를 흔드는 플레이와 공간 창출 능력에 마무리까지 갖춰 공격 전개에 다양한 선택지를 제공할 수 있는 자원으로 평가받는다.

경남은 조진혁의 합류로 새로운 측면 공격 옵션을 확보하게 됐다. 조진혁은 기존 공격진과 시너지 효과를 발휘하며 경남의 득점력을 한층 끌어올릴 것으로 기대된다.

조진혁은 "경남이라는 팀에 오게 돼 영광"이라며 "팀에 늦게 합류한 만큼 빠르게 적응해 필요한 선수가 되겠다. 공격에 다이나믹함을 불어넣겠다"고 전했다.

메디컬 테스트를 마친 조진혁은 동계 전지훈련이 진행되고 있는 태국 치앙마이로 이동해 선수단에 합류할 예정이다.