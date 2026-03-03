오는 8일 홈 개막전 앞둔 화성FC, 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다채로운 이벤트와 ‘화성FC 유스 출정식’ 진행

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 화성FC가 오는 8일 16시 30분 김해FC를 상대로 2026시즌 홈 개막전을 치르며 화려한 축제의 막을 올린다. 이번 홈 개막전은 단순한 스포츠 경기를 넘어, 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다채로운 이벤트와 구단의 미래를 보여주는 특별한 행사들로 꾸며질 예정이다.

화성FC는 홈 개막전을 맞아 경기장 장외 광장을 ‘가족 테마’로 운영한다. 이번 시즌 새롭게 선보인 화성FC 신규 마스코트 ‘마스’ 포토존을 비롯해 가족 단위 관람객들에게 소중한 추억을 선사할 기념 폴라로이드 사진 촬영 서비스가 제공한다.

또한 팬들이 직접 참여하는 응원 피켓 만들기, 슈팅 다트 에어바운스, 온 가족이 함께 미션을 수행하는 가족 놀이터 등 다양한 체험 부스가 마련된다. 어린이 응원반 뀨울크루 부스에서는 신규 모집과 함께 출석체크와 체험 프로그램이 진행되어 경기 전 분위기를 한층 고조시킬 전망이다.

경기장을 일찍 찾는 팬들을 위한 세심한 즐거움도 준비됐다. 경기 시작 전 얼리버드 팬캠 전광판 이벤트를 통해 현장의 열기를 더하고, 참여한 팬들에게는 풍성한 경품을 증정한다. 아울러 현장 티켓 판매처에서는 2026시즌 연간회원권 판매 부스를 운영해 아직 구매하지 못한 팬들이 현장에서 바로 가입하고 혜택을 누릴 수 있도록 준비됐다.

홈 개막전 당일 선착순 입장객에게는 화성FC 한정판 키링을 증정하며, 3월 홈 3연전(8일·15일·22일)을 모두 방문한 팬들을 위한 3월 홈경기 출석 체크 이벤트도 진행되어 직관의 재미를 더할 계획이다. 화성FC 홈 개막전 티켓 예매는 3월 3일 14시 NOL티켓을 통해 가능하다.

이번 홈 개막전의 가장 의미있는 순서는 하프타임에 진행되는 ‘화성FC 유스 출정식’이다. 올 시즌 새롭게 구성된 유스가 팬들 앞에 공식적인 첫 인사를 건넨다. 화성FC 유니폼을 입고 프로 무대까지 꿈을 이어가는 ‘화성 유소년 축구의 로드맵’을 팬들과 공유하는 뜻깊은 자리가 될 것으로 기대된다.

경기 시작 전에는 정명근 구단주와 초청 팬이 함께 승리의 염원을 담아 시축에 나선다. 정명근 구단주는 “화성 시민 모두가 하나돼 즐기는 따뜻한 가족 축제의 장이 되길 기대한다. 경기장을 가득 메운 뜨거운 함성으로 2026시즌의 여정에 힘을 보태주시길 부탁드린다”며 소감을 전했다.