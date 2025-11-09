‘쏘니! 곧 보자!’ 메시는 역시 메시였다…‘GOAT’ 앞세운 인터 마이애미, 내슈빌 4-0 격파→MLS컵 PO 4강행

[골닷컴] 이정빈 기자 = 리오넬 메시가 활약한 인터 마이애미가 미국 메이저리그사커(MLS)컵 플레이오프 4강에 올랐다.

인터 마이애미는 9일(한국 시각) 미국 마이애미에 있는 체이스 스타디움에서 열린 2025시즌 MLS컵 플레이오프 8강 3차전 내슈빌 SC와 홈경기에서 4-0으로 승리했다. 인터 마이애미가 2승 1패로 내슈빌 SC를 꺾었다.

전반 10분 메시가 상대 수비수들의 견제에도 공을 몰고 전진한 후, 왼발 슈팅으로 선제골을 넣었다. 전반 39분 후방에서 롱패스를 받은 마테오 실베티가 문전 앞에서 메시에게 패스를 건넸고, 메시가 가볍게 추가골을 기록했다. 전반 추가시간 2분 메시는 위협적인 프리킥으로 내슈빌 SC를 계속 압박했다.

후반전 내슈빌 SC가 공세를 올리면서 인터 마이애미 수비진을 곤경에 빠트렸다. 그러나 결정력에서 한 끗이 아쉬워 득점은 나오지 않았다. 위기의 연속이었던 인터 마이애미는 후반 28분 메시의 개인 능력이 또 한 골을 만들었다. 메시가 드리블 이후 전달한 크로스는 타데오 알렌데의 왼발 득점으로 이어졌다.

경기가 사실상 인터 마이매미의 분위기로 넘어가 가운데, 후반 31분 알렌데가 한 골을 더 추가했다. 이후 더 이상 득점은 없었다. 인터 마이애미가 내슈빌 SC를 완파하고 MLS컵 플레이오프 4강으로 향했다.

이날 수훈 선수는 당연히 메시였다. 축구 통계 매체 ‘풋몹’은 메시에게 평점 9.3점을 매겼다. 이 매체에 따르면, 메시는 90분 동안 득점 2회, 도움 1회, 슈팅 4회, 기회 창출 3회(경기 최다), 드리블 성공 1회, 지상 볼 경합 성공 10회 등을 기록했다. 빼어난 영향력을 펼치며 팀을 승리로 이끌었다.

파트너인 루이스 수아레스가 징계로 인해 3차전에 나서지 못했음에도 메시는 아랑곳하지 않았다. 다른 공격수들과 환상적인 호흡을 자랑하면서 홈팬들에게 기쁨을 선사했다. 이제 메시는 MLS컵 플레이오프에서 FC 신시내티를 만난다. FC 신시내티는 동부 컨퍼런스 2위 팀이다.

인터 마이애미는 정규 리그에서 FC 신시내티에 약한 모습이었다. 두 경기 동안 한 골도 넣지 못했고, 3실점 했다. 메시 역시 신시내티를 상대로 별다른 활약상을 남기지 못했다. 다만 정규 리그와 플레이오프 무대는 다르다. 큰 경기에서 강한 메시가 팀을 MLS컵 결승으로 견인할지 주목된다.

한편, MLS컵을 두고 메시와 손흥민(LAFC)이 결승에서 맞붙을 가능성이 있다. LAFC 역시 MLS컵 플레이오프를 치르고 있다. LAFC는 MLS컵 플레이오프 4강에서 밴쿠버 화이트캡스와 맞붙는다.