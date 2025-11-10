‘슈투트가르트 보고 있나’ 오현규 끄덕없다!...3G 득점포 작렬→벌써 두 자릿수 공격 포인트

[골닷컴] 이정빈 기자 = 지난여름 슈투트가르트 이적 실패는 오현규(헹크)에게 성장 밑거름이 된 모양이다. 다시 득점 페이스를 되찾은 오현규가 두 자릿수 공격 포인트를 만들었다.

오현규는 10일(한국 시각) 벨기에 헨트에 있는 플래닛 그룹 아레나에서 열린 2025-26시즌 벨기에 주필러 리그 14라운드 헨트와 원정 경기에서 선발 출전해 선제골을 기록했다. 오현규가 선제골이자 리그 5호 골을 넣은 헹크는 1-1로 비겼다.

오현규는 헨트전 최전방 공격수로 출격했다. 최전방에서 호시탐탐 기회를 노리던 그는 전반 24분 찾아온 기회를 득점으로 연결했다. 상대 박스 바깥 좌측 부근에서 공을 소유한 오현규는 상대 수비수 견제를 아랑곳하지 않고 슈팅했다. 오현규가 찬 오른발 슈팅은 상대 수비수를 맞고 헨트 골문으로 들어갔다.

헨트가 동점골을 기록하는 바람에 오현규의 득점이 승리로 이어지지 못했다. 그럼에도 오현규의 활약상은 빛났다. 축구 통계 매체 ‘풋몹’은 오현규에게 평점 7.3점을 매겼다. 오현규는 헨트를 상대로 74분 동안 득점 1회, 슈팅 4회, 패스 성공 5회(성공률 62%) 등을 남겼다.

이 경기를 통해서 오현규는 2025-26시즌도 두 자릿수 공격 포인트를 달성했다. 오현규는 이번 시즌 공식전 20경기에서 8골과 2도움을 기록했다. 지난 시즌에는 41경기에서 12골과 2도움을 올렸다. 유럽 진출 후 가장 많은 공격 포인트를 기록했는데, 이대로면 이번 시즌 그 기록을 넘어설 전망이다.

더욱이 주목할 점은 오현규의 활약이 단순히 벨기에 무대에만 한정된 게 아니다. 지난 시즌 오현규의 12골은 모두 리그와 컵 대회에서 나왔다. 이번 시즌에는 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEFA)에서 3골이나 넣었다. 예선 1골, 본선 2골이다. 오현규가 유럽 대항전에서도 통한다는 걸 스스로 증명하고 있다.

오현규는 지난여름 슈투트가르트 이적 무산 아픔을 이겨내고 앞으로 나아가고 있다. 그는 이적시장 마감을 앞두고 슈투트가르트 이적 유력했지만, 슈투트가르트의 변심으로 모든 게 무산됐다. 이적 절차를 마치기 위해서 독일까지 건너갔으나, 결국 원하는 바를 이루지 못했다.

오현규는 슈투트가르트 이적 실패 후 잠시 흔들렸다. 시즌 초반 좋았던 득점력이 잠잠해졌다. 그러다 지난달부터 조금씩 득점력이 올라오더니, 현재 3경기 연속 득점했다. 슈투트가르트가 흔들어 놓은 득점 페이스가 다시 제 상태로 돌아왔다.

한편, 오현규의 득점은 대한민국 축구 국가대표팀에 희소식이다. 조규성(미트윌란)이 부상으로 이탈한 사이에 오현규가 빠르게 치고 올라왔다. 조규성이 1년 8개월 만에 대표팀 명단에 복귀한 가운데, 오현규가 최전방 자리를 지키기 위해서 전력을 쏟을 거로 예상된다.