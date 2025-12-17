‘손흥민 효과’ 또 인정받았다! MLS, 올해의 영입 2위 선정…“겨울에 왔다면 1위 했을 것”

[골닷컴] 이정빈 기자 = 미국 메이저리그사커(MLS)가 손흥민(LAFC)이 이번 시즌 두 번째로 뛰어난 영입이라고 선정했다. 반년도 뛰지 않았음에도 매우 높은 순위에 이름을 올렸다.

MLS는 13일(한국 시각) 공식 홈페이지를 통해서 MLS 2025시즌 올해의 영입 순위를 매겼다. 손흥민은 2위로 선정됐다. MLS는 “손흥민이 여름 이적시장이 아니라 겨울 이적시장에 왔다면, 그가 이 순위에서 선두에 있었을 거다”고 평가했다.

이어서 MLS는 “MLS 이적료 기록을 경신한 손흥민은 눈부신 활약을 펼쳤다”며 “손흥민은 정규 시즌 10경기에서 9골과 3도움을 기록했다. 그는 500분 이상 출전한 선수 중 90분당 기대 득점과 기대 어시스트 값을 합산한 수치에서 2위였다. 오직 리오넬 메시(인터 마이애미)만이 그를 앞섰다”고 덧붙였다.

손흥민은 지난 8월, 토트넘을 떠나 LAFC로 이적했다. LAFC는 손흥민 영입에 2,650만 달러()를 투자하며 MLS 이적료 기록을 새롭게 작성했다. 큰 기대를 받고 MLS 무대를 밟은 손흥민은 그 기대를 충족시켰다.

적응 기간이 필요 없는 활약으로 LAFC 상승세를 이끌었다. LAFC는 손흥민이 오기 전까지 MLS컵 플레이오프 진출 여부가 불투명했지만, 그가 합류하고 나서 완전히 달라졌다. 손흥민과 드니 부앙가 ‘흥부 듀오’를 앞세워 압도적인 파괴력을 선보였다. 두 선수는 19골을 연속으로 합작하며 리그 신기록도 세웠다.

손흥민은 MLS컵에서도 맹활약했다. 오스틴 FC와 MLS컵 맞대결에서 득점을 올린 데다, MLS컵 서부 콘퍼런스 준결승에서는 멀티골을 달성하며 밴쿠버 화이트캡스를 탈락 위기로 몰아넣기도 했다. 특히 경기를 원점으로 만든 프리킥 득점은 모두를 놀라게 했다.

MLS는 “손흥민과 부앙가 듀오는 그야말로 막강했다”며 “손흥민은 밴쿠버 화이트캡스전에서 기록한 동점 프리킥 득점을 포함해 MLS컵 플레이오프에서 3골을 넣었다. 그의 MLS 데뷔 시즌은 기억에 남을 만하다”고 설명했다.

한편, 손흥민을 제치고 1위에 선정된 선수는 안데르스 드레이어(샌디에이고 FC)였다. 드레이어는 이번 시즌 38개 공격 포인트를 달성하며 리그 신인상을 수상하기도 했다. 또 다른 MLS 스타로 거듭난 토마스 뮐러(밴쿠버 화이트캡스), 로드리고 데 폴(인터 마이애미)은 각각 5위, 10위에 선정됐다.