“손흥민 주장하지 마!” 토트넘 팬들 또 불만 터졌다…“실수해 놓고 바로 들어가?” 로메로 작심 비판

[골닷컴] 이정빈 기자 = 토트넘 주장은 감당하기 어려운 자리인 걸까. 손흥민(LAFC)을 이어서 토트넘 주장으로 임명된 크리스티안 로메로가 팬들로부터 비판받고 있다.

토트넘은 27일(한국 시각) 프랑스 파리에 있는 파르크 데 프랭스에서 열린 2025-26시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 5차전 파리 생제르맹과 원정 경기에서 3-5로 패했다.

이날 선발 출전한 로메로는 평소와 다르게 부진했다. 후방에서 안정감이 떨어지는 모습으로 여러 차례 실점에 관여했다. 상대로부터 압박받는 동료에게 패스를 건네거나, 박스 안에서 핸드볼 반칙으로 페널티 킥을 내주는 등 어려운 하루를 보냈다.

그런데 더 큰 문제는 경기 후에 터졌다. 로메로가 파리 원정을 온 팬들에게 인사하지 않고 라커룸으로 향했다는 주장이 나왔다. 조지라는 한 토트넘 팬은 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 “로메로가 곧장 터널로 가는 걸 보고 화가 났다”라며 “로메로는 세 차례나 실점에 관여했다. 이런 선수가 우리 주장인가?”라고 분노했다.

조지에 따르면, 로메로와 로드리고 벤탕쿠르만이 원정 팬들에게 다가가지 않았다. 두 선수를 제외한 나머지 선수들은 먼 길을 온 팬들에게 감사함을 드러냈다. 조지가 해당 이야기를 SNS에 작성하자, 로메로를 두고 토트넘 팬들 사이에서 논쟁이 벌어졌다.

한 팬은 “로메로가 터널로 나가기 전에 박수를 치긴 했다. 그저 경기장을 나가고 싶어 했을 뿐이다. 그를 비난할 수 없다”라고 옹호했다. 다만 다른 팬은 “여전히 책임에서 벗어나고 싶어 하는 눈치다”라고 로메로의 리더십을 의심했다. 여기에 더해 일부 팬은 로메로가 주장답지 않다고 전했다.

토트넘 팬들이 구단 주장을 향해 의심을 보낸 건 로메로가 처음이 아니다. 직전 주장이었던 손흥민 역시 상당한 비판에 시달린 바 있다. 지난 시즌 토트넘이 부진에서 허덕이자, 팬들은 손흥민에게 책임을 넘겼다. 이들은 “손흥민에게 주장 완장을 주면 안 된다”라고 외치며 손흥민을 깎아내렸다.

새롭게 구단 얼굴이 된 로메로 역시 비슷한 상황에 직면했다. 토마스 프랑크 감독의 토트넘이 경기장 안팎으로 흔들리는 가운데, 로메로의 리더십이 자연스럽게 입방아에 올랐다. 신임주장 로메로는 이 혼란스러운 상황을 정리할 수 있을까.