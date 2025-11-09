'손흥민 영혼' 깃든 플레이→“판도를 바꿨다” 극찬…‘양민혁 경쟁자’ 오도베르, SON 후계자 가능성 보여

[골닷컴] 이정빈 기자 = 윌송 오도베르(토트넘)가 뛰어난 활약으로 강렬한 인상을 남겼다. 그가 경기마다 나날이 성장하고 있다.

토트넘은 8일(한국 시각) 영국 런던에 있는 토트넘 훗스퍼 스타디움에서 열린 2025-26시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 11라운드 맨체스터 유나이티드와 홈경기에서 2-2로 비겼다. 선제 실점 이후 마티스 텔, 히샬리송이 득점을 올렸는데, 경기 막판 극장골을 내주면서 승점 1에 만족했다.

이날 오도베르는 후반 시작과 함께 잔디를 밟았다. 랑달 콜로 무아니를 대신해 투입된 그는 왼쪽 측면에서 활발한 움직임으로 공격을 지원했다. 왼쪽 측면에서 기술과 주력을 활용해 맨유 수비진을 위협했고, 이따금 좋은 오른발 킥으로 공격 기회를 창출하기도 했다. 후반 추가시간 1분에는 시도한 슈팅이 히샬리송을 맞고 행운의 도움으로 이어졌다.

비록 토트넘이 승리하진 못했지만, 오도베르는 눈부셨다. 축구 통계 매체 ‘풋몹’에 따르면 그는 맨유전 45분 동안 도움 1회, 슈팅 1회, 기회 창출 3회(경기 최다), 패스 성공 11회(성공률 100%), 드리블 성공 2회(경기 최다), 지상 볼 경합 성공 4회 등을 기록했다. 평점은 8점으로 32명 중에서 가장 높았다.

영국 매체 ‘풋볼런던’은 맨유전 오도베르를 두고 “판도를 바꿨다. 후반전 좋은 크로스로 크리스티안 로메로에게 좋은 기회를 창출했다”라며 “히샬리송의 득점을 돕기 전에는 텔의 득점에도 간접적으로 영향을 미쳤다”라고 평가했다. 이 매체도 오도베르에게 평점 8점을 줬고, 수훈 선수로 선정했다.

프랑스 출신인 오도베르는 이번 시즌 토마스 프랑크 감독 아래서 입지가 늘어난 선수다. 손흥민이 LAFC로 이적하면서 그에게 상당한 출전 시간이 가고 있다. 물론 만 20세인 그가 ‘레전드’ 손흥민을 곧바로 대체하기는 어렵다. 오도베르는 시즌 초반 이렇다 할 모습을 보여주지 못해 상당한 비판에 시달리기도 했다.

그래도 시간이 흐를수록 오도베르의 플레이가 발전하고 있다. 그는 5일 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전 코펜하겐전에서 시즌 첫 골을 기록했다. 그 기세를 이어서 맨유전 도움을 올리며 연속 공격 포인트를 창출했다. 오도베르가 토트넘에서 연속 공격 포인트를 달성한 건 이번이 처음이다.

한편, 오도배르는 양민혁(포츠머스)의 주요 경쟁자로 뽑힌다. 두 선수는 비슷한 나이대로, 토트넘 미래를 이끌 자원으로 뽑힌다. 양민혁이 포츠머스에서 좋은 활약을 펼친다면, 다음 시즌 오도베르와 경쟁에 직면할 수 있다.