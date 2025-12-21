‘손흥민 뉴 파트너’ 부앙가 출격, 아프리카 최강을 가리는 2025 네이션스컵 22일 개막...STN-네이버 치지직 생중계

[골닷컴] 김형중 기자 = 아프리카 최강을 가리는 네이션스컵이 개막한다.

네이션스컵은 아프리카축구연맹(CAF) 주관으로 2년마다 열리는 아프리카 최대의 국가대항전이다.

아프리카의 기후를 고려해 1월에 열렸지만, 2019년 대회부터 선수 차출 문제로 유럽 클럽과 마찰을 빚어 6월로 바뀌었다.

하지만, 이번 대회는 6월 국제축구연맹(FIFA) 클럽 월드컵이 열리면서 검토 끝에 2025년 12월 말에 개최해 다음 해 1월에 폐막하는 것으로 확정했다.

2025 네이션스컵은 35회째로 지난 7월 여자 대회에 이어 모로코에서 치러진다. 개막전은 오는 22일 개최국 모로코와 코모로스의 대결로 치러지며 결승전은 내년 1월 19일 열린다.

카타르 월드컵 4강에 빛나는 개최국 모로코를 비롯해 강호 가나, 코트디부아르, 알제리, 카메룬 등이 참가한다.

손흥민의 로스엔젤레스FC(LAFC) 동료 드니 부앙가의 가봉도 이번 대회에 출전한다.

이외에 손흥민과 함께 잉글리시 프리미어리그(EPL) 득점왕을 거머쥐었던 모하메드 살라의 이집트도 출격한다.

이번 네이션스컵은 2026 북중미 월드컵을 준비하는 한국 축구 대표팀이 상대 전력을 분석할 수 있는 기회다.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구 대표팀은 멕시코, 유럽 플레이오프 승자, 남아공과 함께 북중미 월드컵 A조에 묶였다.

남아공은 이번 네이션스컵에서 이집트, 앙골라, 짐바브웨와 B조에 편성됐다.

한국의 숙적 일본은 북중미 월드컵에서 튀니지와 한 조에 묶이면서 이번 네이션스컵을 통해 전력 분석에 나설 것으로 보인다.

2025 네이션스컵의 주요 경기는 네이버 스포츠 치지직을 통해 생중계된다.

이와 함께 스포츠 전문 STN의 채널 IPTV KT 131번과 유튜브(STN SPORTS)를 통해서도 시청이 가능하다.