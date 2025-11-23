“선 넘겠다” 손흥민 이례적 각오, 뮐러 ‘9-1’ 도발에 각성했나…열세 뒤엎고 MLS컵 트로피 겨냥

[골닷컴] 이정빈 기자 = 미국 메이저리그사커(MLS)컵 우승에 도전하는 손흥민 앞에 토마스 뮐러(밴쿠버 화이트캡스)가 나타났다.

LAFC는 23일 11시 30분(한국 시각) 캐나다 밴쿠버에 있는 BC 플레이스에서 2025시즌 MLS컵 서부 콘퍼런스 준결승 밴쿠버 화이트캡스와 원정 경기를 치른다. MLS 서부 콘퍼런스 2위와 3위 간 맞대결로 박빙의 승부가 예상된다.

이 경기는 단순히 강팀 간 승부로만 주목받는 게 아니다. MLS에 스타 열풍을 일으킨 손흥민과 뮐러의 만남으로도 시선을 모았다. 두 선수는 지난여름에 유럽을 떠나 북미로 이적했다. 뛰어난 스타성을 자랑하는 두 선수는 경기장 안팎으로 영향력을 뽐냈다.

손흥민과 뮐러는 유럽에서 뛸 때도 여러 차례 마주했다. 결과는 대다수 뮐러의 완승이었다. 뮐러가 속한 바이에른 뮌헨은 최고의 팀이었지만, 손흥민이 뛰는 팀은 그보다 한 수 아래 전력이었다. 특히 손흥민이 함부르크에서 뛰던 시절, 바이에른 뮌헨은 넘을 수 없는 존재였다. 함부르크는 바이에른 뮌헨만 만나면 크게 무너졌다.

뮐러는 이를 기억하고 있다. 그는 지난 20일 영국 매체 ‘토크스포츠’를 통해서 “손흥민이 함부르크에서 뛸 당시, 우리 팀이 그들을 8-2나 9-1로 이겼다”라며 “물론 당시 손흥민은 젊고 재능 있는 선수였다”라고 회상했다.

그러면서 뮐러는 “LAFC는 좋은 팀이다. 다만 드니 부앙가와 손흥민에게 크게 의존한다”라며 “두 선수를 막는 건 어렵지만, 막을 수 있다면 우리에게 좋은 기회가 올 거다”라고 짚었다. 손흥민과 과거 전적을 이야기한 동시에 LAFC의 단점을 짚으며 다가올 승부에 자신감을 내비쳤다.

LAFC는 이를 의식한 듯, 같은 날 손흥민의 인터뷰를 공개했다. 영상 속 손흥민은 “저를 걱정하지 않으셔도 된다”라며 “최대한 스스로 밀어붙일 거다. 선을 넘어야 한다면, 팬들과 이 구단을 위해서 그 선을 넘겠다”라고 다짐했다. 승리를 위해서 모든 걸 다 바치겠다는 강한 의지가 드러났다.

이번 시즌 LAFC는 밴쿠버 화이트캡스를 2번 만나 1무 1패로 약했다. 다만 당시에는 손흥민이 없었다. 손흥민이 합류한 LAFC는 밴쿠버 화이트캡스전 정규 리그 약세를 뒤집을 수 있을까. 손흥민과 뮐러의 승부가 주목된다.