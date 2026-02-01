‘선명한 색상과 강화된 파트너십’... 등번호에 호랑이 패턴 입힌 울산 HD 2026 유니폼 공식발표

[골닷컴] 김형중 기자 = 울산 HD가 글로벌 스포츠 브랜드 아디다스와 함께 제작한 2026시즌 신규 유니폼을 공개했다.

이번 유니폼은 정제된 디자인을 지향하고 지난 2017년부터 구단과 동행해 온 HD현대일렉트릭이 메인 스폰서로 참여해 변화를 알렸다.

9년째 구단의 든든한 동행자 역할을 수행해 온 HD현대일렉트릭은 이번 시즌을 앞두고 메인 스폰서로 파트너십의 단계를 격상했다. 브랜드 데이 등 특수한 경우를 제외하고, HD현대일렉트릭이 정규 유니폼의 전면 메인 스폰서로 나서는 것은 이번이 처음이다. 이는 오랜 시간 쌓아온 양측의 신뢰가 파트너십의 질적 성장으로 이어진 결과다.

2026시즌 유니폼은 선과 면의 조화를 한 단계 끌어올린 디자인이다. 특히 유니폼 전면에는 스트라이프 패턴이 디보싱 기술로 그려저 정제된 디테일과 입체감을 느낄 수 있다.

홈 유니폼은 디자인의 명확성을 높이기 위해 구단의 대표 색상인 파란색을 배경으로 삼았다. 그리고 구단의 또 다른 상징색인 노란색의 채도를 높여 활용해 청량감을 더했다.

원정 유니폼은 측면과 어깨 라인을 잇는 하늘색 패턴으로 선박에 구조적 안정성을 지탱하는 '용골'을 시각화했다. 이는 거친 파도 속에서도 중심을 잃지 않는 울산 선수단의 강인함과 해양 도시 울산의 정체성을 내비친다.

등번호 마킹에는 구단 상징인 호랑이 패턴을 삽입해 유니폼 뒷면까지 선수단의 용맹함을 투영했다. 기능성 측면에서도 아디다스의 고기능 에어로레디(AEROREADY) 기술을 적용하여 탁월한 경량화와 통기성을 확보했으며, 이를 통해 선수들에게 최상의 활동성과 퍼포먼스를 지원할 예정이다.

울산은 지난 2022년 아디다스와 파트너십을 체결한 이후 지난 4년 동안 구단의 브랜드 가치를 극대화하며 성공적인 협업 관계를 유지해 왔다. 이러한 성과를 바탕으로 울산은 아디다스와의 파트너십 연장을 확정, 5년째 동행을 이어가게 됐다.

울산의 2026시즌 유니폼은 28일(수) 정오부터 구단 공식 온라인 스토어(uhdshop.co.kr)를 통해 판매된다. 이후 2월 14일(토) 10시 30분 부터는 울산 구단의 상설매장 UHD SHOP에서 현장 구매 가능하며, 2월 28일(토) 문수축구경기장에서 열리는 강원과의 홈 개막전에서도 현장 판매가 진행된다.