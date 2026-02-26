서포터즈 ‘아르마다’까지 참석…‘WON AS ONE’ 충남아산FC, 2026시즌 합동 워크숍 개최

[골닷컴] 강동훈 기자 = 프로축구 충남아산FC가 지난 23일 이순신종합운동장 내 대회의실에서 2026시즌 도약을 위한 워크숍을 개최했다. 이번 워크숍은 구단 프런트를 비롯해 협력 업체 관계자, 대학생 마케터 ‘어썸’, 서포터즈 ‘아르마다’ 등이 참석했으며 구단을 구성하는 다양한 주체들이 한자리에 모여 새 시즌 비전·목표를 공유하고 상호 교류를 강화하고자 마련됐다.

워크숍은 지난 시즌 운영 평가와 새 시즌 사업 목표를 공유한 뒤 각 파트별 업무 소개가 이뤄졌다. 특히 서포터즈 ‘아르마다’까지 직접 참석해 눈길을 끌었다. 구단은 팬과 함께 시즌 목표를 공유하고 구단 운영 방향에 대해 의견을 나누며 동반자로서 성장해 나가는 의미 있는 시간을 만들었다.

워크숍을 추진한 홍보마케팅팀 하태진 팀장은 “바쁜 일정 속에서도 참석해 주신 모든 분들께 감사드린다. 한 시즌 동안 구단이 나아가야 할 방향과 철학을 공유하고 서로의 역할을 이해하는 뜻깊은 시간이었다. 새 시즌에는 더욱 단단해진 조직력으로 팬들에게 보답하겠다”라고 전했다.

한편, 충남아산FC는 오는 3월 2일 오후 2시 이순신종합운동장에서 파주 프런티어FC와 하나은행 K리그2 2026 1라운드 개막전 홈경기를 치른다. 개막전 당일에는 자동차 2대를 비롯해 냉장고, 스타일러 등 다양한 경품 추첨 이벤트도 진행될 예정이다.