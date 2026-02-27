서울 이랜드, 이정효의 수원과 개막전서 격돌…'원정 전승→통산 5승 1패' 천적 면모 앞세워 기선제압 나선다

[골닷컴] 배웅기 기자 = 서울 이랜드 FC가 적지에서 K리그1 승격을 향한 첫 승을 노린다.

서울 이랜드는 오는 28일 오후 4시 30분 수원월드컵경기장에서 수원삼성과 하나은행 K리그2 2026 1라운드 원정 경기를 치른다.

올 시즌 K리그2는 최대 4개 팀이 승격할 수 있는 기회의 장인 만큼 뜨거운 관심이 이어지고 있다. 그 중에서도 유력한 우승 후보로 꼽히는 수원과 서울 이랜드의 맞대결은 가히 빅 매치라고 표현해도 과언이 아니다.

핵심 전력을 대부분 유지하고 적재적소 영입으로 선수단을 보강한 서울 이랜드는 개막전 '승리 DNA'와 수원 상대로 이어 온 강한 흐름을 앞세워 시즌 초부터 승점을 확보하겠다는 의지다.

김도균 서울 이랜드 감독은 "수원 원정에서 좋은 결과가 많았다. 수원이 많은 변화가 있었지만 이번에도 승리할 수 있도록 꼼꼼히 준비하겠다"며 "올해로 서울 이랜드에 부임한 지 3년 차다. 기필코 승격해 팬을 포함한 모든 구성원이 행복한 한 해를 만들고 싶다"고 밝혔다.

수원에 강한 세 선수의 활약도 주목할 만하다. 박창환과 가브리엘은 지난 시즌 각각 프로 데뷔골과 서울 이랜드 데뷔골을 수원 상대로 터뜨렸다. 올겨울 새롭게 합류한 민성준은 지난 시즌 인천유나이티드 소속으로 수원 상대 3경기 무패(2승 1무)를 기록했다.

주장 김오규는 "모든 경기에서 승리하는 게 목표다. 수원과 개막전 역시 반드시 승리한다는 각오로 선수단 모두가 집중하고 있다. 쉽지 않은 경기고 압박감도 있다. 철저히 준비해 그 압박감마저 즐기며 승리하겠다"고 전했다.

서울 이랜드는 수원 상대로 통산 6경기 5승 1패를 거두며 천적의 면모를 입증해 왔다. 특히 수원월드컵경기장에서는 2전 전승을 기록하고 있다.