'비피셜' 英 BBC 확인! 손흥민 첫 우승 안긴 특급 윙어, 토트넘 떠난다…팰리스행 임박 "이적료 680억" [속보]

[골닷컴] 배웅기 기자 = 지난 시즌 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그(UEL) 결승전에서 맨체스터 유나이티드 상대로 결승골을 터뜨리며 손흥민(로스앤젤레스 FC)에게 생애 첫 메이저 대회 우승을 안긴 브레넌 존슨(24·토트넘 홋스퍼)이 크리스털 팰리스로 향한다.

영국 매체 'BBC'의 사미 목벨 기자는 2일(이하 한국시간) "존슨이 팰리스 이적에 동의했다. 이적료는 3,500만 파운드(약 682억 원)에 달한다"며 "이적은 2일 메디컬 테스트를 마치는 대로 확정될 예정이며 그는 오는 5일 뉴캐슬 유나이티드전 명단에 포함될 것"이라고 보도했다.

존슨은 2023년 여름 노팅엄 포레스트를 떠나 토트넘에 둥지를 틀었다. 2023/24시즌 34경기 5골 11도움을 올리며 기대 이상의 경기력을 선보였고, 2024/25시즌 51경기 18골 7도움을 폭발하며 토트넘의 UEL 우승을 이끌었다.

그러나 올 시즌 좀처럼 자리를 잡지 못했다. 엔지 포스테코글루 전 감독이 경질되고 새롭게 부임한 토마스 프랑크 감독은 존슨을 중용하지 않았고, 존슨 역시 UEFA 챔피언스리그(UCL) 무대에서 퇴장을 당하는 등 기대에 미치지 못하는 모습을 보였다.

결국 새로운 도전을 택했다. 매체에 따르면 1일 존슨은 직접 올리버 글라스너 팰리스 감독을 만나 이적을 논의했다. 영국 런던을 연고로 한다는 점과 향후 팰리스의 유럽 대항전 진출 가능성을 높이 샀다는 후문이다. 팰리스 외에도 본머스, 에버턴, 선덜랜드 등이 관심을 가진 것으로 알려졌다.

지난해 여름 에베레치 에제의 아스널 이적으로 공격진의 구심점을 잃었던 팰리스는 존슨의 합류로 한숨을 돌릴 수 있게 됐다. 대체자 격으로 영입한 예레미 피노는 25경기 3골 4도움으로 다소 아쉬운 모습이며 이스마일라 사르는 2025 아프리카 네이션스컵 참가 차 선수단을 이탈한 상황이다.