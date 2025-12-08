‘비피셜’ 英 BBC도 집중조명 “오는 10일 ‘쏜 커밍 데이’ 앞둔 손흥민 협박한 여성, 징역 4년 선고”

[골닷컴] 강동훈 기자 = 축구대표팀 주장 손흥민(33·로스앤젤레스 FC)의 아이를 임신했다고 주장하면서 이를 폭로하겠다고 협박해 금품을 요구해 3억원을 뜯어낸 혐의로 기소된 일당에게 징역형이 선고된 가운데, 영국 공영방송 BBC도 이를 집중조명했다.

BBC는 8일(한국시간) “손흥민을 협박한 20대 여성이 징역 4년을 선고받았다”면서 “20대 여성과 공범 40대 남성은 손흥민의 아이를 임신했다며 손흥민을 협박한 혐의로 유죄 판결을 받았다. 40대 남성은 징역 2년을 선고받았다”고 보도했다.

실제 서울중앙지법 형사20단독 임정빈 판사는 공갈 및 공갈미수 혐의로 기소된 20대 여성 양모씨에게 징역 4년을, 공갈미수 혐의로 함께 기소된 40대 남성 용모씨에게 징역 2년을 각각 선고했다. 검찰은 앞서 지난달 27일 양씨에게 징역 5년, 용씨에게 징역 2년을 각각 구형한 바 있다.

양씨는 지난해 6월 손흥민 측에 태아 초음파 사진을 보낸 후 “아이를 임신했다”고 폭로를 예고하면서 금품을 요구해 3억원을 챙겼다. 이후 연인 관계가 된 용씨와 함께 올해 3월에는 임신과 임신중절 사실을 언론과 손흥민의 가족 등에게 알리겠다며 추가로 7000만원을 요구했다가 미수에 그쳤다.

재판부는 “손씨는 유명인으로 범행에 취약한데, 양 씨와 용 씨는 이를 빌미로 큰돈을 받았기 때문에 죄질이 나쁘다”며 “3억원을 받고도 추가로 금품을 요구했다. 결과적으로 손씨가 상당한 정신적 고통을 받았고, 손 씨를 위협하려고 한 것으로 보기에 타당하다”고 양형 이유를 설명했다.

그러면서 “양씨는 임신 사실을 알게 된 당시 누구의 아이인지 확인한 바가 없다”며 “양씨는 임신한 태아가 손씨의 아이일 것이라고 주장하나, 진술이 일관되지 않아 받아들이기 어렵다. 또 양씨는 임신중절을 하거나 출산하는 경우 위험할 수 있다는 취지의 설명을 들은 바 없음에도 거짓말을 해 손씨가 정신적으로 큰 충격을 받았다”고 덧붙였다.

용씨에 대해서도 “단순 협박이나 금전 요구에 그친 게 아니라 손씨가 유명인인 점을 이용해 언론과 광고사 등에 (임신과 임신중절 사실을) 알리는 등 실행 행위에 나아갔다”며 “이 사건이 알려져 피해자가 상당한 정신적 고통을 받았을 것으로 보인다”고 했다.

한편, 손흥민은 오는 10일 슬라비아 프라하(체코)와 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 6차전 홈경기 때 토트넘 홋스퍼 스타디움을 방문할 예정이다. 지난여름 토트넘(잉글랜드)을 떠날 당시 현지 팬들에게 작별 인사를 하지 못해 뒤늦게 현지 팬들 앞에서 작별 인사를 하기 위해서다.

손흥민 “지난여름 토트넘을 떠나겠다는 어려운 결정을 발표했을 때 저는 한국에 있어서 현지 팬들에게 제대로 작별 인사할 기회가 없었다”며 “10일 슬라비아 프라하와 UCL 리그 페이즈 6차전 홈경기 때 토트넘 홋스퍼 스타디움을 방문하기 위해 영국으로 돌아간다”고 밝혔다.

또 토트넘이 공식 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 올린 영상 속에서 손흥민은 “모두 잘 지내고 있길 바란다. 토트넘을 떠났을 때 한국에 있어 제대로 작별 인사를 할 기회가 없었다”며 “다시 돌아가게 돼 정말 기쁘다. 가서 직접 만나서 제대로 작별 인사를 하고 싶다”고 메시지를 전달했다.

손흥민이 다시 북런던으로 돌아오자, 토트넘은 단순한 방문이 아닌 영구적 기념으로 남기기 위해 대대적인 연출을 예고했다. 대표적으로 토트넘 하이 로드의 거리 벽화 작업이다. 이는 손흥민이 토트넘에 남긴 유산을 기념하기 위한 것으로, 벽화에 새겨질 디자인은 손흥민이 직접 고른 것으로 전해졌다.

현지 팬들 사이에서는 손흥민이 돌아온다는 소식이 전해지자 뜨거운 관심을 보이고 있다. 실제 현지 보도를 종합하면 손흥민이 작별 인사를 하기 위해 토트넘으로 돌아온다는 소식이 전해지자 티켓 매진이 임박하는 등 현지 팬들은 손흥민을 보기 위해 집결하고 있다.

손흥민은 2015년 토트넘 유니폼을 입고 10년 동안 통산 454경기를 뛰면서 173골·101도움을 기록, 눈부신 퍼포먼스 속에 ‘에이스’로 활약했다. 토트넘 역사상 최다출전 6위이며 최다득점 5위다. 이 기간 UEFA 유로파리그(UEL) 우승을 이끌었다. 또 EPL 공동 득점왕(23골)에 올랐고, 아시아인 최초로 주장으로 임명되기도 했다.