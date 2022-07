비토르 호케: 브라질 축구계가 새로운 호나우두를 찾았다

For more on the world's best young ballers, follow NXGN on Instagram, Twitter and TikTok.

약 30년 전, 브라질 서포터들은 국내, 그리고 대륙 경기에서 모두 주기적으로 맹활약한 크루제이루 EC의 10대 포워드에게 넋이 나갔다.

호나우두 나자리우. R9. O Fenomeno(경이로운 자)

16세의 나이에 데뷔한 호나우두는 유럽으로 떠나 전 세계적으로 유명해지기 전에 크루제이루 1군에서 1년 동안 거의 경기당 한 골 비율로 골을 넣었다.

크루제이루에 또 다른 공격수가 등장해 호나우두 때와 비슷한 수준의 흥분을 불러일으키기까지 30년 가까이 걸렸다. 2021년 비토르 호케가 1군에서 모습을 보이자 곧 호나우두와의 비교가 이어졌다.

현재 크루제이루의 구단주인 호나우두는 2022년 들어 비토르에 대한 질문을 받았을 때 “그는 매우 높이 날 것이다”라며 자신의 의견을 전했다.

호나우두는 17세의 비토르가 7경기에서 6골을 넣는 등 절정의 경기력을 과시할 때 이러한 칭찬을 남겼다.

그러나 비토르는 호나우두처럼 그의 잠재력에 완전히 도달하기 전에 크루제이루를 떠났다.

2019년 크루제이루에 도착한 비토르는 큰 논란을 야기했다.

크루제이루는 10살 때부터 아메리카-MG 아카데미에 몸담았던 비토르를 도청했다는 혐의로 그에게 계약을 제안했을 때 고소당했다.

3년 후 비토르는 폭언이 오가는 험악한 상황에 처했다. 크루제이루는 비토르의 에이전트가 그로 하여금 아틀레치쿠 미네이루로 이적해 1군에서 더 정기적인 기회를 받을 수 있도록 설득한 것에 화가 났다.

크루제이루는 호나우두와 마찬가지로 16세의 나이에 구단에서 데뷔한 이 선수를 국내 라이벌 팀에게 뺏겼다.

2022년 4월, 아틀레치쿠는 비토르를 영입하기 위해 구단 사상 최고액인 440만 유로(370만 파운드/450만 달러)를 지불했다. 그리고 그는 이미 아틀레치쿠의 투자에 대해 성과를 올리기 시작했다.

계약이 성사되고 6주 뒤, 비토르는 아틀레치쿠의 최연소 득점자가 됐고, 그로부터 한 달 뒤 코파 리베르타도레스에서 파라과이의 리베르타드를 상대로 멋진 득점을 올리며 같은 기록을 깼다.

넓은 지역에서 플레이가 가능하지만 비토르에게 가장 적합한 포지션은 중앙 스트라이커이다. 중앙 자리는 스피드와 영리한 움직임으로 신체적인 부족함을 보완할 수 있게 해줄 뿐만 아니라 부족한 경험을 침착한 마무리로 대응할 수 있게끔 할 수 있다.

아틀레치쿠의 신임 감독인 루이스 펠리페 스콜라리의 눈에 가장 많이 들어온 것이 바로 이러한 특징이다. 스콜라리는 호나우두의 선수 경력 중 가장 치명적이었던 시기에 우연히 그를 지휘했던 감독이다.

브라질 국가대표팀을 맡기도 했었던 스콜라리는 비토르에 대해 “우리가 비토르에게 무엇을 요구하건 그는 해내지만, 그에게 가장 적합한 포지션은 No.9 스트라이커이다”라고 말했다.

“비토르는 경기장의 공간들에서 어떻게 플레이해야 하는지 알고, 끊임없이 공간을 찾을 수 있으며 반대 측면에서도 뛸 수 있는 선수이다”

“그는 내가 선수였던 시절, 가장 수비하고 싶지 않았던 No.9 유형의 선수이다”

“비토르는 많이 성장할 것이다. 그는 브라질에게 큰 기쁨을 주는 선수 중 한 명이 될 것이며, 우리는 그가 맡은 포지션에서 계속해서 발전해나갈지 지켜볼 것이다”

‘새로운 호나우두’가 유럽으로 향하기 전까지 얼마나 오랫동안 스콜라리의 지휘를 받을지는 두고 볼 일이다.

레알 마드리드는 이미 비토르를 영입하는 것에 관심을 보이고 있는데, 오직 그들만이 비토르를 가까이서 눈여겨보고 있다고는 생각되지 않는다.

산티아고 베르나베우와 같은 경기장에서 활약하는 것은 브라질 남동부의 티모테오라는 작은 마을에서 자란 소년에게 상당한 여정이 될 것이다.

비토르의 아버지인 주베날은 호나우두가 그의 아들을 칭찬한 것에 대해 “말도 안 되고 있을 수 없는 일이다”라고 말했다.

“세계 최고의 선수가 내 아들을 칭찬하고 ‘경이로운 자(O Fenomeno)’의 길을 따르고 있다는 것을 알게 되어 흥분된다”

그것은 비토르가 따라야 할 어떤 길일 것이다. 비토르 호케는 그 길의 첫 번째 역경으로 도전에 직면했다.