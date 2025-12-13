베스트일레븐, 내달 28일부터 영덕군에서 ‘풋볼 페스타’ 개최

[골닷컴] 강동훈 기자 = 베스트일레븐은 경북 영덕군과 함께 새봄을 맞이하며 ‘영덕 풋볼 페스타 스프링리그’를 개최한다. 새봄을 맞아 축구도 즐기고, 지역에 머무르며 관광도 즐기는 ‘풋볼 페스타’는 오는 초·중등 학생 선수의 학기말 방학 기간을 이용해 2월 28일부터 나흘간 개최한다.

참가 신청은 오는 1월 27일까지다. 유치부부터 아마추어 초등 1~6학년부와 중등 통합부 그리고 여성·엄마 풋살, 아빠 족구 등 10개 부문별로 선착순으로 접수한다. 베스트일레븐 홈페이지(https://www.besteleven.com)에서 신청을 할 수 있다.

이번 새봄맞이 ‘풋볼 페스타’ 는 우수팀으로 선정된 팀에는 해외 축구 교류의 기회가 제공된다. 또 시상 규모는 3천만 원 상당이다. 또 참가하는 꿈나무 선수 전원에게는 스포츠 안전공제 가입 혜택과 스포츠 기능성 제품도 주어진다.

마지막으로 주요 부문 결승전 경기는 주관방송사인 포항MBC TV를 통해 녹화중계방송 될 예정이다. 결승 당일인 3월 3일에는 포항MBC 유튜브 채널을 통해 라이브로 경기를 직접 확인할 수 있다.