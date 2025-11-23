‘뮐러 잡으러 가자’ 비장한 SON, 밴쿠버행 비행기 탔다…MLS 전망 뒤엎고 트로피 정조준

[골닷컴] 이정빈 기자 = 손흥민이 메이저리그사커(MLS)컵 우승을 위해 다시 여정을 시작한다. 토마스 뮐러가 버티는 밴쿠버 화이트캡스와 혈전이 예상된다.

LAFC는 23일 11시 30분(한국 시각) 캐나다 밴쿠버에 있는 BC 플레이스에서 2025시즌 MLS컵 준준결승 1차전 밴쿠버 화이트캡스와 원정 경기를 치른다. 이 경기를 위해서 손흥민을 포함한 LAFC 선수단은 전날 밴쿠버행 비행기에 올랐다.

이 경기는 MLS 서부 콘퍼런스 2, 3위 팀 간 맞대결이자, 손흥민과 뮐러의 만남으로 큰 기대를 모으고 있다. 두 선수는 지난여름 빅리그 커리어를 마무리하고, MLS 무대를 밟았다. 손흥민과 뮐러는 새 리그 적응기 없이 곧바로 각 팀의 주축 선수로 거듭났다.

이 경기는 뮐러의 도발성 발언으로 더 분위기가 끓어올랐다. 뮐러는 20일 영국 매체 ‘토크스포츠’를 통해 “손흥민이 함부르크에 있던 시절, 바이에른 뮌헨이 함부르크를 8-2 혹은 9-1로 잡았다”라며 “물론 당시 손흥민은 젊고 재능 있는 선수였다”라고 말했다.

이어서 뮐러는 “LAFC는 좋은 팀이다. 다만 드니 부앙가와 손흥민에게 크게 의존한다”라며 “두 선수를 막는 건 어렵지만, 막을 수 있다면 우리에게 좋은 기회가 올 거다”라고 덧붙였다. 손흥민과 과거 맞대결을 언급하면서 자신감을 드러냈다.

이를 의식한 듯, LAFC는 같은 날 공식 채널을 통해 손흥민과 진행한 과거 인터뷰를 공개했다. 영상 속 손흥민은 “저를 걱정하지 않으셔도 된다”라며 “최대한 스스로 밀어붙일 거다. 선을 넘어야 한다면, 팬들과 이 구단을 위해서 그 선을 넘겠다”라고 다짐했다. 마치 뮐러의 발언을 맞받아치는 듯한 인상을 준다.

두 팀 간 열기가 더 뜨거워진 가운데, MLS 사무국은 밴쿠버 화이트캡스 전력이 우세하다고 평가했다. MLS 사무국은 “손흥민이 시즌 중반에 들어와 큰 영향력을 발휘했지만, 밴쿠버 화이트캡스 전력을 간과할 수 없다”라며 “밴쿠버 화이트캡스가 LAFC를 효과적으로 공략할 것”이라고 내다봤다.

실제로 LAFC는 정규 리그에서 밴쿠버 화이트캡스를 상대로 1무 1패로 약했다. 다만 결과는 까봐야 안다. 무엇보다 당시 LAFC에 손흥민이 없었다. 손흥민을 앞세운 LAFC가 전망을 뒤집고 MLS컵 트로피를 들어 올릴지 주목된다.