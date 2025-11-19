뮐러, 손흥민과 맞대결 앞두고 ‘충격 도발’…“흥부 듀오 막으면 LAFC 득점 못 해” SON 함부르크 시절 ‘악몽’ 재현하나

[골닷컴] 이정빈 기자 = 토마스 뮐러(밴쿠버 화이트캡스)가 손흥민(LAFC)과 승부에 강한 자신감을 드러냈다.

영국 매체 ‘토크스포츠’는 19일(한국 시각) 미국 메이저리그사커(MLS)컵 플레이오프 LAFC전을 앞둔 뮐러의 인터뷰를 전했다. 뮐러는 “손흥민이 함부르크에서 뛰던 시절, 바이에른 뮌헨은 매번 함부르크를 압도했다”라며 “물론 당시에도 손흥민은 훌륭하고 재능 있는 선수였다”라고 말했다.

이어서 뮐러는 “LAFC는 좋은 팀이다. 다만 이들은 데니스 부앙가와 손흥민에게 크게 의존했다”라며 “두 선수가 득점하지 못하면 LAFC 역시 득점하지 못한다. 부앙가와 손흥민을 막는 건 정말 어렵지만, 두 선수를 막으면 우리에게 좋은 기회가 있을 거다”라고 내다봤다.

이달 북미 축구 최강자 자리를 두고 MLS컵 플레이오프가 한창이다. 뮐러가 속한 밴쿠버 화이트캡스는 오는 23일 안방인 BC 플레이스에서 LAFC를 상대한다. 이 경기에서 승리한 팀은 MLS컵 결승까지 한 걸음만 남게 된다.

뮐러를 내세운 밴쿠버 화이트캡스는 이번 시즌 MLS 서부 콘퍼런스 2위 팀이다. 선두 샌디에이고 FC와 승점 동률이지만, 승리 횟수에서 밀려 2위로 정규 시즌을 마쳤다. MLS는 승점 동률일 시, 승수를 먼저 본다. 이에 밴쿠버 화이트캡스는 더 험난한 플레이오프 일정을 치르고 있다.

지난여름 바이에른 뮌헨을 떠나 밴쿠버 화이트캡스 유니폼을 입은 뮐러는 이곳에서도 우승 트로피를 노린다. 뮐러는 MLS(MLS컵 포함) 9경기에서 8골과 3도움을 기록했다. 앞서 MLS컵 플레이오프 FC 댈러스와 대결을 벌인 뮐러는 1, 2차전에서 골망을 흔들었다. FC 댈러스를 넘은 뮐러는 이제 LAFC를 만난다.

LAFC를 상대하는 뮐러는 각오를 내비쳤다. 그는 자신의 첫 MLS컵 플레이오프 무대에서 좋은 성적을 거둘 수 있다고 자신했다. 뮐러는 “저에게는 이번이 첫 번째 MLS컵 플레이오프 준결승전이다. 우리가 LAFC를 꺾을 거다”라며 “이 경기에 관한 제 생각은 그렇다”라고 이야기했다.

북미 무대에서 커리어를 이어가는 뮐러는 바이에른 뮌헨 유소년 시스템을 거쳐 2008년 1군 팀으로 승격했다. 그는 데뷔 후 17년 동안 바이에른 뮌헨에서만 활약했다. 훌륭한 오프더볼 움직임과 축구 지능을 내세워 세계적인 선수로 발돋움했다. 경기장 밖에서는 특유의 재치있는 모습으로 큰 인기를 얻었다.

실력과 유머 감각을 보유한 뮐러는 바이에른 뮌헨에서 33번의 우승 트로피를 들어 올렸다. 그는 뛰어난 기량으로 우승에 이바지했다. 독일 국가대표팀과는 2014 브라질 월드컵을 차지했다. 세계 무대에서 오랫동안 빛난 뮐러는 이제 북미 축구 정상 자리를 노린다.